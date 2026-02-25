Vens: Tramp i dalje očekuje diplomatsko rješenje sa Teheranom

Izvor:
25.02.2026
Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens izjavio je da se predsjednik SAD Donald Tramp i dalje zalaže za diplomatsko rješenje nuklearnog pitanja sa Iranom, i da se nada da će Iranci to shvatiti ozbiljno u predstojećim pregovorima.
- Predsjednik je bio kristalno jasan koliko je mogao biti, Iran ne može imati nuklearno oružje - rekao je Vens u intervjuu za Foks njuz.
On je dodao da se Tramp nada mirnom i diplomatskom rješenju pitanja iranskog nuklearnog naoružanja.
Novi krug pregovora SAD i Irana je zakazan za sutra.
