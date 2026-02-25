Logo
Large banner

Vens: Tramp i dalje očekuje diplomatsko rješenje sa Teheranom

Izvor:

Agencije

25.02.2026

21:59

Komentari:

0
Венс: Tрамп и даље очекује дипломатско рјешење са Tехераном
Foto: Tanjug / AP

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens izjavio je da se predsjednik SAD Donald Tramp i dalje zalaže za diplomatsko rješenje nuklearnog pitanja sa Iranom, i da se nada da će Iranci to shvatiti ozbiljno u predstojećim pregovorima.

- Predsjednik je bio kristalno jasan koliko je mogao biti, Iran ne može imati nuklearno oružje - rekao je Vens u intervjuu za Foks njuz.

ivica dacic

Srbija

Ministar otkrio nove detalje o stanju Ivice Dačića

On je dodao da se Tramp nada mirnom i diplomatskom rješenju pitanja iranskog nuklearnog naoružanja.

Novi krug pregovora SAD i Irana je zakazan za sutra.

Podijeli:

Tagovi :

Džejms Dejvid Vens

Amerika

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ови знакови ће бити на удару током ретроградног Меркура: Слиједи потпуни заокрет

Zanimljivosti

Ovi znakovi će biti na udaru tokom retrogradnog Merkura: Slijedi potpuni zaokret

1 h

0
Несрећа у Ључеву

Hronika

Nesreća u Srpskoj: Zaspao za volanom i zabio se u betonsku ogradu

1 h

0
Мандић након састанка са Додиком: Успјешне међународне активности за чување мира у региону

Region

Mandić nakon sastanka sa Dodikom: Uspješne međunarodne aktivnosti za čuvanje mira u regionu

1 h

0
Дачић и Додик

Republika Srpska

Oglasio se Dodik o Ivici Dačiću: Molim se za zdravlje i snagu

1 h

1

Više iz rubrike

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Brisel zahtijeva slanje trupa u Ukrajinu

1 h

0
Велика запљена на граници: У џеповима златне полуге, у кабини кокаин

Svijet

Velika zapljena na granici: U džepovima zlatne poluge, u kabini kokain

1 h

0
Пресретнут амерички брод, има убијених и рањених

Svijet

Presretnut američki brod, ima ubijenih i ranjenih

1 h

0
Сијарто: Они који су дигли у ваздух сјеверни ток сада блокирају нафтовод Дружба

Svijet

Sijarto: Oni koji su digli u vazduh sjeverni tok sada blokiraju naftovod Družba

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Jeziva fotografija iz svlačionice nakon meča Atalante i Borusije

23

00

Koliko puta vjernici mogu da se pričeste tokom Vaskršnjeg posta?

22

54

Oglasila se bivša snajka Ivice Dačića

22

52

''EU trpi posljedice migracija''

22

49

Hoće ih pare: Njima mart donosi obilje novca

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner