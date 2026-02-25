Logo
Nesreća u Srpskoj: Zaspao za volanom i zabio se u betonsku ogradu

Izvor:

ATV

25.02.2026

21:52

Несрећа у Ључеву
Foto: Crna-hronika

Na magistralnom putu Ustiprača – Višegrad, u mjestu Ljučevo, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, dok je na vozilu pričinjena veća materijalna šteta.

Prema informacijama Policijske stanice Novo Goražde, čiji su službenici obavili uviđaj na mjestu događaja, vozilom je upravljala starija muška osoba koja je, kako se navodi, tokom vožnje zaspala, nakon čega je automobil udario u betonsku podzidu pored kolovoza.

Vozač je tom prilikom zadobio lakše povrede, a na vozilu je pričinjena značajna materijalna šteta.

Saobraćaj na ovoj dionici puta tokom trajanja uviđaja odvijao se usporeno.

Tag :

Saobraćajna nesreća

