Uhapšen muškarac kog koga je pronađeno više od dva kilograma droge

Izvor:

SRNA

25.02.2026

17:21

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Dvadesetdevetogodišnjak iz Lukavca čiji su inicijali R.H. uhapšen je u Kladnju nakon što je kod njega pronađeno više od dva kilograma droge, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Pripadnici Policijske uprave Kladanj zaustavili su juče "golf" kojim je upravljao osumnjičeni nakon što su uočili da čini prekršaje i ugrožava druge učesnike u saobraćaju.

Novac evri

Zanimljivosti

Greškom postala najbogatija osoba na svijetu: Mask joj nije ni blizu

Pretresom vozila pronađeno je 2.160 grama droge i 60 novčanica u apoenima od 50 evra.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će biti predat Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli na dalje postupanje zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge.

Policija je u Tuzli uhapsila muškarca čiji su inicijali A.M. /30/ iz ovog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge, a protiv njega će biti preduzete zakonom predviđene mjere.

Повреда Цветановског

Fudbal

Horor na utakmici Željezničara i Sloge: Krici fudbalera se prolamali stadionom

Pretresom kuće, pomoćnih objekata i dvorišta koje koristi A.M. pronađeno je više pakovanja droge, digitalna vaga za precizno mjerenje, drobilica i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa ovim krivičnim djelom.

Policija je juče u Tuzli izvršila pretres lica K.B. /19/ iz Lukavca i pronašla tri pakovanja narkotika, kao i grumen osušene droge.

