Osuđen nasilnik za brutalno prebijanje Srpkinje (22): Iživljavao se nad njom dok je ležala bez svijesti

Srpkinja Dejana Ć. (22) brutalno je pretučena u kafiću u kojem je radila u Beranama. Nju je 25. oktobra 2025. godine napao Vaso R. (43), koji ju je brutalno tukao čak i kada je nesrećna djevojka izgubila svijest.

Dejana Ć. je otkrila da joj je nakon nekoliko mjeseci pakla kroz koji je prolazila, i nakon nasilja, konačno laknulo jer je nasilnik osuđen.

Vaso R. osuđen je na objedinjenu kaznu, prvostepenom presudom, u trajanju od dvije godine i tri mjeseca.

- Konačno mi je malo laknulo, mogu da počnem slobodno da dišem i da se vratim kući. Danas je izrečena presuda, njegov advokat će se sigurno žaliti Višem sudu u Beranama u Crnoj Gori. U tom slučaju, žaliću se i ja, ali mislim i nadam se da mu neće smanjiti kaznu - rekla je sa olakšanjem Dejana za "Blic" i dodala:

- Sada je prvi put rekao da mu je žao i da želi da se izvini. Sigurna sam da je bio ubijeđen da će ga osloboditi jer je to njegov grad i jer se i ranije izvlačio. Hvala Bogu, pravda je bila na mojoj strani - kazala je ona.

Detalji brutalnog prebijanja

"Urlao je i na sudiju i na sve u sudnici"

Dejana je istakla da je suđenje bilo vrlo traumatično jer je, prema njenim tvrdnjama, osumnjičeni neprestano vikao na nju i ostale prisutne.

- On je podivljao kada mu je sudija produžio pritvor. Vrištao je, onda se obratio sudiji: "Pustite me napolje, ja kući imam djecu!",rekao je da će zbog mene morati svima da se dokazuje i pravda da nije nasilnik, a snimak svjedoči da ipak jeste - tvrdi ona.

Prema njenim riječima, tada je od sudije zatražila da se obrati osumnjičenom.

- Pitala sam ga: "A je li Vaso, na moje dijete kući nisi mislio kada si me onako tukao i šutirao me dok sam ležala bez svijesti?!", nakon toga je uslijedio potpuni haos. Cijelo suđenje je bilo izuzetno stresno i napeto - rekla je Dejana.

Na prethodnom ročištu svjedočilo je troje doktora koji su bili dežurni te noći kada je Dejana prebijena, a oni prilikom pregleda Dejani nisu konstatovali teške tjelesne povrede koje je sudski vještak naknadno dokazao.

Prikazan snimak brutalnog nasilja

Nakon što su ranije saslušani svjedoci, u sudnici je prikazan snimak na kojem se vidi kako Vaso zvjerski tuče Dejanu, nakon čega je, dok leži bez svijesti, i šutira u glavu.

- Gledanje snimka bilo je zastrašujuće, dodatno me uznemirilo što je pušten zvuk i što sam sve ponovo i gledala i slušala. Sjedila sam i nijemo posmatrala svaki kadar. Imala sam osjećaj da gledam nasilje koje je neko drugi doživio, a onda su odjednom krenule da mi se tresu i ruke i noge, znojili su mi se dlanovi... - otkrila je tada pretučena Srpkinja.

Ona je ispričala i kako se ponašao osumnjičeni Vaso dok je gledao snimak.

-On je sjedio ispred mene, i u jednom momentu se uhvatio za glavu dok je gledao šta mi je radio. Kada je završen snimak izašla sam 10 minuta na pauzu. Nije mi bilo dobro, sestra i policajci su bili uz mene - ispričala je Dejana.