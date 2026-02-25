Logo
Large banner

Bivšem operativcu zamrznuto 13 stanova i osam poslovnih prostora

Izvor:

SRNA

25.02.2026

16:09

Komentari:

0
Застава Црна Гора
Foto: Pexels

Bivšem operativcu Agencije za nacionalnu bezbjednost /ANB/ Dušku Goluboviću i njegovoj porodici zabranjeno je da raspolažu nepokretnostima u Podgorici, Budvi i na Žabljaku, ukupne površine veće od 11.000 kvadrata, za koje crnogorsko Specijalno tužilaštvo sumnja da su pribavljene kriminalnim poslovima.

Riječ je o 13 stanova, 12 garaža, osam poslovnih prostora i 11 parcela zemljišta, saopštilo je Specijalno tužilaštvo.

Мајкл Барон

Svijet

Vezan i davljen: Slavni glumac umro tokom intimnog odnosa

Vijeće Višeg suda u Podgorici odbilo je, kao neosnovanu, žalbu Golubovića na rješenje sudije za istragu, kojim je, na prijedlog tužilaštva, određena privremena mjera obezbjeđenja na njihovu nepokretnu imovinu jer postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću.

Žalba je bila podnesena u korist Golubovića, okrivljenog za produženo krivično djelo pranje novca, njegove supruge i djece čiji su inicijali D.G, I.G, L.G. i S.G. i članova porodice povezanog pravnog lica "N.T.", naveli su iz tužilaštva.

Љубиша Ћосић

Republika Srpska

Ćosić: Saborno i dostojanstveno obilježavanje 30 godina od egzodusa sarajevskih Srba

Viši sud je sredinom ovog mjeseca potvrdio optužnicu protiv Golubovića kojem je na teret stavljeno da je sa odbjeglim Sanderom Stanajem, vlasnikom Auto-centra "Rokšped", organizator kriminalne grupe švercera cigareta.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Imovina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Украо торбицу са 30.000 КМ, власник нуди награду

Hronika

Ukradena torbica sa 30.000 KM: Vlasnik nudi nagradu

1 h

4
Јелена Карлеуша оштро о ПЗЕ: Сатанистички обреди болесне секте

Scena

Satanistički obredi bolesne sekte: Karleuša oplela po ''Beoviziji''

1 h

0
Гоца Тржан отворено о Миљани Кулић: ''У њој нема трунке зла''

Scena

Goca Tržan otvoreno o Miljani Kulić: ''U njoj nema trunke zla''

1 h

0
Свештеник упозорио на грешку коју многи вјерници праве: ''Такви не би били примљени у Цркву''

Društvo

Sveštenik upozorio na grešku koju mnogi vjernici prave: ''Takvi ne bi bili primljeni u Crkvu''

2 h

0

Više iz rubrike

Откривен кокаин у организму трогодишње дјевојчице, ухапшена мајка

Region

Otkriven kokain u organizmu trogodišnje djevojčice, uhapšena majka

2 h

0
МУП Хрватске саопштио детаље о несрећи на Уни

Region

MUP Hrvatske saopštio detalje o nesreći na Uni

2 h

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Region

Skandal sa eksplicitnim snimcima Mirjane Pajković: Preokret u aferi

3 h

0
Аутом слетио у ријеку

Region

Spasio muškarca koji je sletio u rijeku: "Od danas je Ivica moj brat"

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

46

Osumnjičen za ubistvo sina bh. privrednika: Kastratiju ukinut pritvor

17

36

Suspendovan policajac koji je uhvaćen sa milion evra na administrativnom prelazu

17

31

Odbijen prijedlog Tužilaštva za određivanje pritvora Dragoljubu Kunarcu

17

26

Spremaju se milioni za obnovu elektro distributivne mreže u Srpskoj

17

21

Uhapšen muškarac kog koga je pronađeno više od dva kilograma droge

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner