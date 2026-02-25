Bivšem operativcu zamrznuto 13 stanova i osam poslovnih prostora

Bivšem operativcu Agencije za nacionalnu bezbjednost /ANB/ Dušku Goluboviću i njegovoj porodici zabranjeno je da raspolažu nepokretnostima u Podgorici, Budvi i na Žabljaku, ukupne površine veće od 11.000 kvadrata, za koje crnogorsko Specijalno tužilaštvo sumnja da su pribavljene kriminalnim poslovima.

Riječ je o 13 stanova, 12 garaža, osam poslovnih prostora i 11 parcela zemljišta, saopštilo je Specijalno tužilaštvo.

Vijeće Višeg suda u Podgorici odbilo je, kao neosnovanu, žalbu Golubovića na rješenje sudije za istragu, kojim je, na prijedlog tužilaštva, određena privremena mjera obezbjeđenja na njihovu nepokretnu imovinu jer postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću.

Žalba je bila podnesena u korist Golubovića, okrivljenog za produženo krivično djelo pranje novca, njegove supruge i djece čiji su inicijali D.G, I.G, L.G. i S.G. i članova porodice povezanog pravnog lica "N.T.", naveli su iz tužilaštva.

Viši sud je sredinom ovog mjeseca potvrdio optužnicu protiv Golubovića kojem je na teret stavljeno da je sa odbjeglim Sanderom Stanajem, vlasnikom Auto-centra "Rokšped", organizator kriminalne grupe švercera cigareta.