Spasio muškarca koji je sletio u rijeku: "Od danas je Ivica moj brat"

25.02.2026

08:43

Аутом слетио у ријеку
Foto: Facebook

Bjelopoljac Ivica Ignjatović juče (24.februara) je hrabrom i brzom reakcijom spasio Pljevljaka Duška Dragaša iz automobila koji je nakon saobraćajne nezgode završio u koritu rijeke Ljuboviđe.

Ignjatović je prvi naišao na mjesto nezgode na regionalnom putu Slijepač Most – Pljevlja, kroz Vranešku dolinu, gdje je vozilo sletjelo sa kolovoza i dijelom završilo u vodi.

Bez razmišljanja je prišao automobilu, izvukao vozača na sigurno i sačekao dolazak Hitne pomoći i vatrogasaca.

"Prvi sam naišao poslije njegovog slijetanja. Auto je bilo dijelom u vodi. Izvukao sam ga napolje i sačekao Hitnu pomoć i vatrogasce. U međuvremenu sam pričao s njim i saznao da ima protezu nozi i da je šećeraš", kazao je Ignjatović za VBP portal.

Kako ističe, kao vojno lice odmah je reagovao prisebno i odgovorno, prenosi RTCG.

"Dao sam instrukcije za njegov transport do bolnice, kako bi sve proteklo bez dodatnih komplikacija. Ovo mi je prvi put da silazim na mjesto nezgode i pružim prvu pomoć", dodao je on.

"Želim da se zahvalim spasio me je čovjek, svaku sreću mu želim i zahvalan sam za cio život. Od danas je Ivica moj brat", naveo je Dragaš za VBP portal i dodaje da nema povreda i da se dobro osjeća, a sve zahvaljujući hrabrom Bjelopoljcu.

Dragaš ističe da zahvaljujući Ignjatoviću nije bio dugo zatvoren u automobilu.

"Na sreću nisam dugo bio zaglavljen u automobilu, Ivica me je spasio, čovjek sam bez noge i ne bih mogao sam da izađem, na nozi imam protezu", dodaje Pljevljak.

Brza reakcija i prisebnost Ivice Ignjatovića vjerovatno su spriječile posljedice, a njegov gest pokazuje koliko pojedinac može značiti u presudnim trenucima.

