Poginuo muškarac: Kamiondžija iz BiH pred sudom zbog udesa

U Regionalnom sudu u Gracu danas je započelo suđenje zbog pogibije čovjeka koji je stao da pomogne pri udesu, a na optuženičkoj klupi našla su se tri vozača, među kojima i 55-godišnji kamiondžija iz Bosne i Hercegovine.

Naime, riječ je o saobraćajnoj nesreći iz jula prošle godine, koja se desila na auto-putu Pirn (A9). Vozač iz Bosne i Hercegovine se tereti da je zaspao za volanom, dok se druga dva vozača terete za nepažnju. Iz svega ovoga nastao je užasan lanac uzročno-posljedičnih događaja, koja su rezultovala smrću čovjeka koji je samo stao da pomogne.

Kada se nesreća dogodila prošlog jula, na A9 kod Seiersberga padala je jaka kiša, sijevalo je, a u četiri sata ujutru bilo je potpuno mračno. Optuženi vozač kamiona (55) iz BiH je, nedugo nakon tunela Plabutsch u pravcu juga, skrenuo desno s kolovoza – zbog, kako ga terete, tzv. „mikro-sna“.

Betonski elementi kao okidač za lančani sudar

Teško vozilo se zabilo u središnju zaštitnu ogradu i pomjerilo betonske elemente na suprotnu traku. Tu počinje tragičan slijed događaja. Vozač iz Štajerske (58), koji je išao ka sjeveru, kasno je uočio betonske blokove i udario u njih. Njegov automobil je odbačen na zaustavnu traku – baš tamo gd‌je je jedan 43-godišnji vozač kamiona stao da pomogne.

Ubrzo zatim, medicinska sestra (55) iz Slovenije takođe udara u pomjerenu ogradu – njen mercedes se odbija pravo na čovjeka koji je stao da pomogne. To je bio momenat kada je Austrijanac iz Donje Austrije (43) iskrvario je na mjestu nesreće.

Vozač kamiona negira da je zaspao

Na sudu se sada razmatra ko je sve svojom nepažnjom doveo do tragičnog ishoda. Svi osim vozača kamiona prilagodili su brzinu vremenskim uslovima.

"Priznajem da sam vozio prebrzo", rekao je državljanin BiH, obraćajući se sudiji.

"Da, to se svakome može desiti. Ali u vašem slučaju bilo je fatalno", odgovorio mu je predsjedavajući sudija.

Ipak, optuženi kamiondžija iz BiH tvrdi da nije zaspao. "Nisam bio umoran. Put je bio pun vode, koja je zanosila vozilo".

Međutim, vještačenje pobija njegove tvrdnje

"To što vi sad tvrdite ni tahograf ne pokazuje. Zašto niste smanjili brzinu?“, pitao je sudija. „Nisam imao kontrolu, nisam mogao da upravljam", odgovorio je kamiondžija iz BiH, te dodao da se plašio za teret koji je prevozio, a to su bile palete jogurta.

"Jogurt je sada možda manje važan kada se sagledaju posljedice nesreće", uzvratio mu je sudija.

Branioci druge dvojice vozača tvrde da je riječ o "nesrećnom događaju koji niko nije mogao spriječiti".

Vozač (58) iz Štajerske, je i sam bio teško povrijeđen i jedno vrijeme je čak bio i u komi. Medicinska sestra, koja je na sudu više puta briznula u plač, tvrdi da nije vid‌jela blokadu na putu.

"Kako se to moglo uopšte primijetiti? Sve je bilo sivo, mračno, ništa nije ukazivalo na bilo kakav udes na putu", kaže njen advokat. "Ni sistem za upozorenje na sudare nije reagovao".

Suđenje se nastavlja kada budu dostupni rezultati vještačenja vozila, prenose Nezavisne novine.