Srušio se helikopter, najmanje 15 poginulih

Izvor:
SRNA
23.02.2026
22:13
Komentari:0
Najmanje 15 ljudi je poginulo u padu helikoptera Mi-17 na jugu Perua, saopštile su vazduhoplovne snage te zemlje.
"Specijalne snage, u koordinaciji sa nacionalnom policijom, locirale su helikopter Mi-17 koji je juče izgubio radio kontakt. Helikopter je pronađen u oblasti grada Čala Vijeho, okrug Čala", navodi se u saopštenju.
U padu su poginula četiri člana posade i 11 putnika, prenosi TASS.
Helikopter se vraćao sa spasilačke misije tokom poplava u gradu Arekipi.
