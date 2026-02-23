Logo
Large banner

Učenik (15) izboden kod škole

Izvor:

Agencije

23.02.2026

20:10

Komentari:

0
Ученик (15) избоден код школе
Foto: pexels

Petnaestogodišnji učenik teško je povrijeđen u napadu nožem danas popodne u Bronu, u širem gradskom području Liona, saopštila je prefektura Rone, dodajući da je napadač pobjegao, a da je policija otvorila istragu.

Prema zvaničnim informacijama, napad se dogodio u blizini srednje škole “Emil Bežui” u Bronu, a dječak je zadobio povredu u predjelu pazuha, prenosi “Figaro”.

Хороскоп

Zanimljivosti

Dobro pazite šta radite: Ovo je najopasniji datum retrogradnog Merkura

Hitna pomoć prevezla je žrtvu u bolnicu u stanju “apsolutne hitnosti” oko 15.30 časova.

Napadač još u bijegu, a istraga je u toku.

Podijeli:

Tagovi :

Lion

napad nožem

učenik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Убиство вође картела покренуло хаос у Мексику; Најмање 50 мртвих

Svijet

Ubistvo vođe kartela pokrenulo haos u Meksiku; Najmanje 50 mrtvih

2 h

0
Срушио се авион хитне помоћи: У њему било седам особа

Svijet

Srušio se avion hitne pomoći: U njemu bilo sedam osoba

2 h

0
Опљачкао златару виљушкаром, па побјегао на магарцу

Svijet

Opljačkao zlataru viljuškarom, pa pobjegao na magarcu

2 h

0
Трамп амерички предсједник

Svijet

Tramp poslao poruku Meksiku poslije ubistva El Menča: "Pojačajte akciju"

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Pelet pada - kupci čekaju udarne popuste

22

19

Cijene zlata porasle nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

22

16

Moskva pozvala Vašington da oslobodi Madura i njegovu suprugu

22

15

Meteorolozi o narednim danima: Biće natprosječno toplo

22

13

Srušio se helikopter, najmanje 15 poginulih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner