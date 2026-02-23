Učenik (15) izboden kod škole

Petnaestogodišnji učenik teško je povrijeđen u napadu nožem danas popodne u Bronu, u širem gradskom području Liona, saopštila je prefektura Rone, dodajući da je napadač pobjegao, a da je policija otvorila istragu.

Prema zvaničnim informacijama, napad se dogodio u blizini srednje škole “Emil Bežui” u Bronu, a dječak je zadobio povredu u predjelu pazuha, prenosi “Figaro”.

Hitna pomoć prevezla je žrtvu u bolnicu u stanju “apsolutne hitnosti” oko 15.30 časova.

Napadač još u bijegu, a istraga je u toku.