Učenik (15) izboden kod škole

Petnaestogodišnji učenik teško je povrijeđen u napadu nožem danas popodne u Bronu, u širem gradskom području Liona, saopštila je prefektura Rone, dodajući da je napadač pobjegao, a da je policija otvorila istragu.
Prema zvaničnim informacijama, napad se dogodio u blizini srednje škole “Emil Bežui” u Bronu, a dječak je zadobio povredu u predjelu pazuha, prenosi “Figaro”.
Hitna pomoć prevezla je žrtvu u bolnicu u stanju “apsolutne hitnosti” oko 15.30 časova.
Napadač još u bijegu, a istraga je u toku.
