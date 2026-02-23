Opljačkao zlataru viljuškarom, pa pobjegao na magarcu

Jedan muškarac iz turskog grada Kajseri, napravio je krajnje komičnu situaciju kada je ukrao zlato iz zlatare, nakon razbijanja izloga viljuškarom, nakon čega je pobjegao na magarcu.

Vidio je ubrzo postao viralan na mrežama, a osumnjičeni Mehmet Č. priznao je u svojoj izjavi da je prvo ukrao viljuškar, tako što ga je pokrenuo "paljenjem" žice, a nakon toga izvršio filmsku pljačku.

"Bio sam pijan i želio sam da popijem još alkohola, ali nisam mogao jer je prodavnica pića bila zatvorena. Nakon toga sam vidio viljuškar na putu. Pokrenuo sam viljuškar dodirujući njegove kablove - tvrdeći tako da je zapravo vozio vozilo", izjavio je osumnjičeni, koji je napustio kuću te večeri sa drugim ciljem.

Osumnjičeni, Mehmet Č., izjavio je da je kasnije vidio zlataru nekoliko ulica dalje.

"Video sam dotičnu radnju. Pale su mi na pamet moje finansijske poteškoće. Podigao sam roletnu viljuškarom i ušao u radnju, a onda sam iz vitrine uzeo zlato, ne znam ni sam koliko. Stavio sam sve u džep i pobjegao peške. Ispustio sam dio zlata na licu mjesta, policija mi je to kasnije rekla", rekao je Mehmet Č. i nastavio:

"Spustio sam se do potoka u regionu Ildem, uzjahao magarca i otišao u našu štalu. Vezao sam magarca u štali, a zlato sam sakrio u vreći ispod cigle od gline sa lijeve strane ulaza u dijelu štale koji se nalazi na seniku, a zatim sam otišao kući."

Kako je otkrila istraga, Mehmet, koji je ukrao 150 grama zlata, a zatim pobjegao na magarcu, policijski službenici su uhapsili nedugo nakon krađe, usljed čega mu je određen pritvor, prenosi Kurir.