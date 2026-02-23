Izdato upozorenje za 40 miliona ljudi, proglašeno vanredno stanje

Upozorenje na snježnu vijavicu danas je izdato za više od 40 miliona ljudi u SAD, jer je izuzetno jaka zimska oluja pogodila istočnu obalu sa obilnim snijegom i jakim vjetrovima.

Najjača zimska oluja u deceniji pogađa sjeveroistok

Prognozira se da će u mnogim dijelovima sjeveroistoka to biti najveća zimska oluja u skoro deceniji, sa očekivanim snijegom do 60 centimetara u nekim oblastima, prenio je danas CBS njuz.

Upozorenja na mećavu protežu se od Merilenda do Mejna, a guverneri u osam država i nekoliko većih gradova proglasili su vanredno stanje.

Zabrane nepotrebnih putovanja objavljene su za Nju Džerzi, Njujork i neka susjedna područja. Nacionalna meteorološka služba saopštila je da bi se u mnogim oblastima moglo nagomilati 30 do 60 centimetara snijega, sa manjim ukupnim snježnim padavinama u srednjoatlantskom regionu.

Njujork u direktnom udaru oluje, zabranjena putovanja

Njujork i okolna područja, uključujući dijelove Long Ajlenda i Nju Džerzija, posebno su pogođeni. Od ponedjeljka ujutru, između 38 i 46 centimetara snijega je već palo u dijelovima gradskog područja.

Ovo je prvi put za devet godina da je izdato upozorenje na mećavu za Njujork.

Prema meteorološkoj službi, oluja ispunjava definiciju mećave kada pada “snijeg koji smanjuje vidljivost na četvrtinu milje ili manje tokom tri sata, ili duže“ uz „stalni vetar od 35 milja na sat”.

Gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani pozvao je Njujorčane da ostanu unutra i da ne putuju tokom oluje. On je uveo vanredno stanje koje uključuje zabranu putovanja širom grada do podneva u ponedjeljak, pri čemu su ulice, auto-putevi i mostovi zatvoreni za sav saobraćaj osim za neophodne i hitne službe.

- Njujork se nije suočio sa olujom ovih razmjera u posljednjoj deceniji - rekao je Mamdani.

Guvernerka Njujorka Keti Hočul proglasila je vanredno stanje i aktivirala oko 100 pripadnika Nacionalne garde.

- Ljudi će biti u mraku. Long Ajlend, Njujork i donji Hadson su bukvalno u direktnom oku oluje - rekla je ona.

Guvernerka Nju Džerzija, Miki Šeril, takođe je proglasila vanredno stanje, rekavši da očekuje “teške uslove širom države“.

Ona je uvela zabranu putovanja za Nju Džerzi do ponedjeljka u podne, a javni prevoz je uglavnom obustavljen.

Upozorenje na mećavu je takođe izdato za dijelove južne Nove Engleske, prvo u poslednje četiri godine. Prognozira se da će oluja nanijeti do 60 centimetara snijega u Bostonu i okolini.

Guvernerka Masačusetsa, Mora Hili, proglasila je vanredno stanje u nedjelju i rasporedila 200 pripadnika Nacionalne garde.

Gradonačelnica Bostona Mišel Vu rekla je da će škole danas biti zatvorene.

Stotine hiljada domova bez struje

Od jutros je više od 300.000 domova i preduzeća bez struje na sjeveroistoku, od kojih većina u Nju Džerziju i Delaveru.

Preko 5.000 letova otkazano je danas u Sjedinjenim Američkim Državama, a skoro 600 je odloženo zbog nevremena i snežne vejavice koji su proteklih dana pogodili istočnu obalu, prenose mediji.

Prema podacima sajta FlightAware, najviše otkazivanja ima na dva aerodroma, Džon F. Kenedi i La Gvardija u Njujorku.

Na Međunarodnom aerodromu Džej Ef Kej otkazano je ukupno 1.086 letova, dok je na aerodromu La Gvardija otkazano 1.025 letova.