Horor u Crnoj Gori: Muškarac bio u braku sa maloljetnicom, tukao je i držao zaključanu

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, lišili su slobode ruskog državljanina V.Z. (32) zbog sumnje da je počinio krivično djelo vanbračna zajednica sa maloljetnikom, u sticaju sa krivičnim djelom nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, kao i krivično djelo protivpravno lišenje slobode, na štetu maloljetne ruske državljanke.

Sumnja se da je V.Z., u kontinuiranom vremenskom periodu dužem od šest mjeseci, na teritoriji Cetinja, živio u zajednici sa maloljetnicom, kojom prilikom je kontrolom ostvarivanja njenih kontakata, kretanja i komunikacije, te primjenom nasilja, narušio njen duševni i tjelesni integritet.

Tenis Skandal u tenisu: Suspendovane dvije srpske teniserke

Takođe se sumnja da je u jednom navratu oštećenu protivpravno držao zaključanu u prostoriji stana u kojem su prethodno boravili.

Osumnjičeni je, nakon sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, lišen slobode zbog osnovane sumnje da je izvršio navedena krivična djela, nakon čega mu je određeno zadržavanje u zakonom propisanom roku.