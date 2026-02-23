Logo
Large banner

Horor u Crnoj Gori: Muškarac bio u braku sa maloljetnicom, tukao je i držao zaključanu

Izvor:

Telegraf

23.02.2026

17:31

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, lišili su slobode ruskog državljanina V.Z. (32) zbog sumnje da je počinio krivično djelo vanbračna zajednica sa maloljetnikom, u sticaju sa krivičnim djelom nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, kao i krivično djelo protivpravno lišenje slobode, na štetu maloljetne ruske državljanke.

Sumnja se da je V.Z., u kontinuiranom vremenskom periodu dužem od šest mjeseci, na teritoriji Cetinja, živio u zajednici sa maloljetnicom, kojom prilikom je kontrolom ostvarivanja njenih kontakata, kretanja i komunikacije, te primjenom nasilja, narušio njen duševni i tjelesni integritet.

Тениски рекет

Tenis

Skandal u tenisu: Suspendovane dvije srpske teniserke

Takođe se sumnja da je u jednom navratu oštećenu protivpravno držao zaključanu u prostoriji stana u kojem su prethodno boravili.

Osumnjičeni je, nakon sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, lišen slobode zbog osnovane sumnje da je izvršio navedena krivična djela, nakon čega mu je određeno zadržavanje u zakonom propisanom roku.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Волво повлачи више од 40.000 електричних аутомобила

Auto-moto

Volvo povlači više od 40.000 električnih automobila

2 h

0
"Тихи убица" погађа све више људи: Први знаци јављају се на стопалима

Zdravlje

"Tihi ubica" pogađa sve više ljudi: Prvi znaci javljaju se na stopalima

2 h

0
Облачно вријеме и олуја

Srbija

Slijedi preokret vremena: Približavaju se dvije olujne mase

2 h

0
"Крстови са српских гробаља највјероватније завршили у старом гвожђу"

Region

"Krstovi sa srpskih grobalja najvjerovatnije završili u starom gvožđu"

2 h

0

Više iz rubrike

"Крстови са српских гробаља највјероватније завршили у старом гвожђу"

Region

"Krstovi sa srpskih grobalja najvjerovatnije završili u starom gvožđu"

2 h

0
Д‌јед (80) осуђен због једног случаја, а онда га пријавила и друга малољетница

Region

D‌jed (80) osuđen zbog jednog slučaja, a onda ga prijavila i druga maloljetnica

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Prevrtanje čamca na Uni: Jedna osoba poginula, traga se za nestalima

10 h

3
Црна Гора: Пронађено тијело планинара

Region

Crna Gora: Pronađeno tijelo planinara

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

28

Izbio požar u kući u kojoj je bilo dijete: Povrijeđena jedna osoba

19

24

Ko je bila Irena Božinovski? Mlada političarka umrla u 41. godini

19

22

Hoće li biti raskinut ugovor za stručne poslove tehničkih pregleda u Srpskoj?

19

22

Akumuliraju se problemi i dugovi u Gradu na Vrbasu

19

21

Od marta više para u kasi elektrodistributivnih preduzeća

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner