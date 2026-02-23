Logo
Prevrtanje čamca na Uni: Jedna osoba poginula, traga se za nestalima

23.02.2026

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Na području Hrvatske Kostajnice u mjestu Rosulje, policijski su službenici tijekom nadzora državne granice u 4.55 sati začuli poziv u pomoć nepoznate osobe iz rijeke Une.

Na mjesto događaja upućene su policijske ophodnje te su pozvane i druge žurne službe. Dosad je pronađena jedna živa muška osoba te jedno beživotno tijelo nepoznate muške osobe.

мексико ел менчо картел

Svijet

Meksiko se pretvorio u ratnu zonu nakon ubistva ozloglašenog El Menča, haos širom zemlje

Utvrđeno je da je došlo do prevrtanja čamca u kojem se nalazilo više osoba. Policijski službenici i pripadnici HGSS-a uz pomoć plovila i bespilotnih letjelica intenzivno tragaju za nestalim osobama.

