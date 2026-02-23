Šuška se o razvodu, a ovo je imovinska karta Vesne i Đoleta Đoganija

Juče se u medijima pojavila vijest da se Vesna i Đole Đogani razvode, a pjevač je potom demantovao ove navode.

Poznati estradni par, Đole Đogani i njegova izabranica Vesna, već decenijama su dio muzičke scene, a značajan dio svojih prihoda pametno investiraju u nekretnine širom zemlje.

Pored toga što uživaju u raskošnom stanu smeštenom u prestižnom beogradskom naselju, pjevačica ne krije da poseduju i brojne druge parcele. Posebnu radost donio joj je nedavni partnerov dar koji ju je potpuno oborio s nogu:

– Cvijeće i bombonjere me ne interesuju! Đole mi je za rođendan u decembru kupio 60 ari placa, to me je oduševilo! Mi sad imamo nekih pet, šest imanja, tamo kod Malog Požarevca, blizu Mladenovca… Blizu smo! – rekla je.

Kako posjeduju ove oaze mira van grada, Vesna ipak preferira život u metropoli:

– To je za Đoleta, ja sam gradski tip, volim gužve – istakla je.

Vesna obezbijedila sebi i garsonjeru

Pjevačica je u više navrata otvoreno govorila o svom nimalo lakom odrastanju u oronuloj kući na Autokomandi. Taj objekat je nedavno sravnjen sa zemljom, a na toj atraktivnoj lokaciji sada se gradi moderna višespratnica u kojoj je Vesna obezbijedila sebi garsonjeru. Kako komšije tvrde, njena majka je dugo odbijala da se iseli i pregovara sa graditeljima:

– Vesnina majka je ostala da živi u toj staroj kući još dugo nakon što se Vesna odselila. Godinama je odbijala ponude investitora koji su želeli da otkupe plac. Nije im vjerovala, mislila je da je žele da prevare i nije htjela ni da ih sasluša – kaže.

Situacija se preokrenula tek kada je poznati denser preuzeo stvar u svoje ruke i sklopio uspješan dogovor:

– Na kraju je investitor uspeo da stupi u kontakt sa Đoletom, koji je preuzeo pregovore i dogovor je postignut. Dogovoreno je da na mjestu stare kuće nikne zgrada, a zauzvrat su Vesna i njena majka dobile garsonjeru koja odgovara kvadraturi njihovog starog doma. Biće to lijepa, uredna zgradica, a i stan će biti sasvim pristojan. Vjerujte mi, ovo mesto je nekada izgledalo zapušteno, ali sada, sa ovom novogradnjom, sve poprima potpuno novi izgled. Lokacija je odlična i pravi je dragulj u gradu – zaključio je sagovornik.

Menadžer o vijesti da se Đole i Vesna razvode

Sandra Afrika i njen menadžer Aleksandar Moskovljević Mikiša pojavili su se juče na beogradskom aerodromu, pa su odmah prokomentarisali ove tvrdnje.

– Mislim da je to glupost – rekla je Sandra Afrika čim je čula pitanje, prenosi Blic.