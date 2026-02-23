Jeziv udes: Poginula legendarna Kara Brekston

Izvor:
23.02.2026
Slavna američka košarkašica Kara Brekston poginula je u strašnoj saobraćajnoj nesreći u Atlanti.
Kara Brekston je imala samo 43 godine, a za sada nema informacija da li je u sudaru u kome je učestvovala bilo još poginulih ili povrijeđenih, niti da li je ona upravljala vozilom u tom trenutku.
U pitanju je dvostruka šampionka WNBA lige koja se proslavila igrajući za Detroit, sa kojim je osvajala prsten 2006. i 2008. godine, dok je takođe jednom nastupala i na Ol-star utakmici.
"Sa velikom tukom oplakujemo smrt dvostruke šampionke WNBA, Kare Brekston. Naše misli su u ovom trenutku sa njenom porodicom, prijateljima i bivšim saigračicama", navodi se u saopštenju koje je liga objavila nakon što se saznalo da je došlo do stravične nesreće.
Tokom karijere igrala je i za Tulsu, Finiks i Njujork, a karijeru je završila 2014. godine, dok smo je viđali i van WNBA - u Poljskoj, Turskoj, Kini i Rusiji.
