Bogdanoviću samo 12 minuta u 2026.

23.02.2026

08:45

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Julio Cortez

Ekipa Orlando Medžika ostvarili je pobjedu protiv Los Anđeles Klipersa rezultatom 111:109, tokom prethodne noći u NBA ligi.

Prije svega zahvaljujući sjajnoj igri Dezmonda Bejna, koji je postigao 36 poena, dok je Paolo Bankero dodao 16 poena i osam asistencija. Vendel Karter Džunior je bio ključan sa 15 poena i 14 skokova, a Tristan da Silva je ubacio 13 poena.

Ova pobjeda označila je 5. pobjedu za Orlando u posljednjih sedam utakmica (5-2), što je podiglo tim u posljednjem dijelu sezone.

Kao što je često slučaj, Kavaj Lenard je bio lider za Kliperse, sa 37 poena.

Lenard je igrao sa povredom članka, nakon što je napustio meč protiv Lakersa zbog iste povrede, ali nije dozvolio da to utiče na njegov učinak.

Benedikt Maturin je sa 21 poenom i 9 skokova sa klupe pokušao da donese pobjedu. Međutim, Maturin nije uspio da pogodi trojku za pobjedu pri zvuku sirene.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je i sedmu utakmicu u nizu proveo na klupi. Nakon što se izborio sa problemima sa povredom, kapiten "orlova" je nastupio u samo jednom meču u 2026. godini odigravši svega 12 minuta.

Bogdan Bogdanović

NBA

LA Klipersi

