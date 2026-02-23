Jokić opet maestralan, Denver opet poražen

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Golden Stejt Voriorsa 117:128 (27:39, 37:40, 34:19, 16:33) u utakmici regularnog dijela sezone NBA lige. Nikola Jokić meč je završio sa 32 poena, 20 skokova i 12 asistencija.

Iako je došao do 21. tripl-dabla u sezoni, Jokić neće po dobrom pamtiti ovaj susret sa Voriorsima.

Domaći tim je uspio da dođe do bitne pobjede sa samo devet igrača u rotaciji, jer su van sastava bili obojica Karija, Grin, Porzingis, Krajer i Džimi Batler.

Domaćin je bolje otvorio utakmicu i već u ranoj fazi stigao do prednosti zahvaljujući odličnom šutu za tri poena.

Golden Stejt je većinu poena postigao u ranim fazama napada, a jedina svijetla tačka u gostujućoj ekipi bio je Nikola Jokić koji je asistencijama pokušavao da održi Denver u ritmu.

Kako je dionica odmicala, Golden Stejt je nastavio da koristi probleme Denvera u odbrani spoljne linije i stekao dvocifrenu prednost. Gosti su imali poteškoća da pariraju brzoj igri rivala, koji je konstantno uspješno pogađao iz trka i kontrolisao tempo utakmice.

Na kraju prve četvrtine domaćin je vodio 39:27.U nastavku je Golden Stejt održavao prednost, a Denver nije uspijevao da pronađe rješenje ni nakon više kombinacija petorki.

Sredinom deonice Denver je pokazivao znake otpora, ali je Golden Stejt odgovorio serijom poena i na poluvreme otišao sa prednošću od 76:67.

Poslije pauze, gostujući tim je zaigrao znatno agresivnije i postepeno topio prednost domaćina.

Jokić je predvodio goste poenima, skokovima i asistencijama, a Nagetsi su bolje koristili igru pod košem i greške rivala.

Denver je najprije prišao na posed zaostatka, a potom i prvi put poveo, dok je Golden Stejt u tom periodu promašio svih devet šuteva za tri.

Do kraja treće četvrtine gosti su preokrenuli rezultat i vodili 101:95.

Na početku posljednje dionice Golden Stejt je zaigrao energičnije i brzo se vratio u rezultatski egal.

Uslijedio je period izjednačene igre, ali su domaći iskoristili nekoliko izgubljenih lopti gostiju i serijom poena ponovo stekli prednost.

Presudni su bili poeni Brendana Podzijemskog koji je u posljednjih 12 minuta ubacio čak 16 poena.

Najbolji igrač svijeta Nikola Jokić meč je završio sa 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija.

Džamal Mari ubacio je 22 poena, Kristijan Braun postigao je 18, A Brus Braun 12.

U timu Golden Stejta od devet igrača, sedam je bilo dvocifreno.

Mudi je ubacio 23 poena, Horford 22, Melton 20, Podzijemski 18, Santos 17, Pejton 15, Ričard je ubacio 11.

Naredni meč Denver igra protiv Bostona u Bol Areni, Golden Stejt će gostovati kod Nju Orleansa.