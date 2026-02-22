Osetkovski u Partizanu – potpisao novi ugovor

Nesvakidašnja situacija američkog košarkaša Dilana Osetkovskog i Partizana ponovo je u centru pažnje.

Osetkovski je u periodu igranja za Unikahu pao na doping testu zbog nedozvoljenih supstanci (marihuana) i nedavno je taj slučaj ponovo aktiviran pa je Dilan suspendovan.

Oglasio se i njegov agent Miodrag Ražnatović koji je "gasio požar" i naveo da je slučaj završen i da je suspenzija ukinuta, ali su se iz španske anti-doping agencije ponovo javili i demantovali njegove tvrdnje.

Kako piše Mocartsport, sve se završilo najbolje moguće po Partizan:

"Kako nezvanično saznaje Mocartsport, suspenzija zbog kršenja antidoping pravila u potpunosti je ukinuta, pa se krilni centar vraća u tim Đoana Penjaroje i nastavlja sezonu u crno-bijelom dresu. Uz to, prema informacijama našeg portala, potpisan je i novi ugovor", naveli su u tekstu.

Potom kažu:

"Očekuje se da Dilan Osetkovski bude u sastavu već za gostovanje Fenerbahčeu u Istanbulu 25. februara jer se ponovo priključio treninzima ekipe koja se vratila poslije neuspješnog nastupa na Kupu Radivoja Koraća u Nišu. Amerikanac je prije suspenzije počeo da ulazi u pravu formu i pruža najbolje partije od dolaska u Partizan. Nakon perioda u kojem je imao ograničenu minutažu kod Željka Obradovića, dolaskom Đoana Penjaroje dobio je jasniju ulogu i više prostora na parketu.

Dodatni razlog za optimizam u Humskoj je i povratak Karlika Džonsa, koji se oporavio od povrede i tako dodatno ojačao rotaciju pred ključne mečeve u Evroligi. Upravo zbog njegove situacije, Partizan je odlučio da realizuje transfer Kamerona Pejna u NBA ligu, posao vrijedan čak 1.750.000 dolara"