Cjenovni šok na pumpama: Dizel premašio 3 KM

Cijene goriva na pumpama u Republici Srpskoj ne prestaju da rastu.

Početkom marta, litar je u prosjeku koštao 2,3 KM, a proteklih dana premašio je 3 KM.

Na pojedinim pumpama, dizel danas košta čak 3,17 KM. Dakle, bezmalo za marku skuplje nego prije dvije sedmice.

Distributeri poručuju da poskupljenjima na benzinskim pumpama nije kraj.

Podsjećaju da je u proteklom periodu samo u prošli utorak cijena sirove nafte padala, ali da su, odmah poslije toga, uslijedila poskupljenja. To je uslovilo i dalji rast cijena goriva na našem tržištu.

Savjeti Zaboravite na skupo đubrivo za biljke: Najbolje bujaju od od ovog sastojka koji ima svaka kuća

Objašnjavaju da će i pumpe koje su do prije par dana gorivo prodavale po 2,7 KM, dići cijene. Razlog je, kako ističu, to što su potrošile stare zalihe, dok nove količine nabavljaju daleko skuplje.

Podsjetimo, gorivo u Srpskoj rekordnu cijenu zabilježilo je prije 4 godine, kada je svijet potreslo izbijanje rusko-ukrajinske krize. Tada je na benzinskim pumpama u Srpskoj gorivo doseglo čak 3,6 KM po litru, piše Srpskainfo.

Po svemu sudeći, rat na Bliskom istoku mogao bi da iznjedri čak i skuplje gorivo u Srpskoj, s obzirom na to da nema naznake da će se situacija na naftnom tržištu uskoro stabilizovati.