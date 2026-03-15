Splav se otkačio zbog jakog vjetra: Evakuisano oko 300 ljudi

Sinoć je na Dunavu kod 25. maja na Dorćolu, jak vjetar koji je duvao otkačio jedan splav, a koji je zatim počeo da se kreće nizvodno, zbog čega je došlo do evakuacije oko 300 ljudi sa susjednog splava.

U tom momentu prekinut je koncert popularne pank grupe i svi prisutni na splavu su bili evakuisani neposredno pred kraj koncerta.

Splav prijetio da udari, hitno svi evakuisani

– Postojala je mogućnost da se sudare dva splava. Više od 300 ljudi je istjerano napolje da se ne bi dogodila tragedija – rekao je jedan od prisutnih.

Kako je dodao, sinoć je zavladala panika, a splav koji se otkačio nekontrolisano se kretao ka ostalim objektima na Dunavu i prijetio da ih udari.

Riječna policija je ubrzo bila na licu mjesta.

Tim povodom oglasio se i splav na svom Instagram profilu.

– Drugari, iz bezbjednosnih razloga morali smo da otkažemo žurku. Splav pored se otkačio i nismo smjeli da rizikujemo vašu bezbjednost. Izvinjavamo se još jednom i hvala na razumijevanju – piše u objavi, prenosi Blic.