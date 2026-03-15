Teška nesreća: Mladić se zakucao u stub, nije mu bilo pomoći

Jedna osoba je poginula, a druga povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Svetosavskoj ulici u Barajevu.

Nesreća se dogodila oko 3.00 časa kada je 21-godišnji mladić izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonski stub, nakon čega je preminuo na licu mjesta.

Ekipa beogradske Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt, dok je suvozač povrijeđen i prevezen u dežurnu zdravstvenu ustanovu, izjavila je doktorka Andrijana Ilić iz Zavoda za urgentnu medicinu.

Ona je za RTS rekla da su se na području Beograda protekle noći dogodile još tri saobraćajne nezgode u kojima su učesnici zadobili lakše povrede.