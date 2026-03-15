Tramp o Zelenskom: Posljednja osoba od koje nam je potrebna pomoć

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da mu nije potrebna pomoć Ukrajine u suprotstavljanju iranskim dronovima na Bliskom istoku.

"Posljednja osoba od koje nam je potrebna pomoć je Zelenski", rekao je Tramp u intervjuu za En-Bi-Si njuz.

Tramp nije želio da potvrdi ili negira da li su SAD prihvatile pomoć Ukrajine u oblasti tehnologije presretanja dronova.

Takođe je oštro kritikovao ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, rekavši da je sa njim "mnogo teže postići dogovor" nego sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zbog napora da se okonča sukob u Ukrajini.

Trampovi komentari uslijedili su nakon kritika svjetskih lidera nakon što su SAD ublažile sankcije ruskoj nafti u nastojanju da ublaže rast globalnih cijena nafte.

"Iznenađen sam što Zelenski ne želi da sklopi dogovor. Recite Zelenskom da sklopi dogovor, jer je Putin spreman za dogovor. Mnogo je teže pregovarati sa Zelenskim", istakao je Tramp.

Komentarišući odluku o ukidanju nekih sankcija protiv ruske nafte u vreme kada njene cijene brzo rastu, američki predsjednik je rekao:

"Želim da svijet ima naftu. Želim da imam naftu."

Dodao je i da će sankcije uvedene nakon ruske specijalne vojne operacije na Ukrajinu 2022. godine "biti vraćene čim kriza prođe".

On je naveo i da sarađuje sa drugim zemljama na planu za obezbjeđivanje Ormuskog moreuza usred skoka globalnih cijena nafte i odbacio je zabrinutost Amerikanaca zbog rasta cijena gasa otkako su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku vojnu operaciju prije dvije nedjelje.

Ranije je ukrajinski predsjednik izjavio da su zemlje Bliskog istoka zatražile od Kijeva da podijeli svoje iskustvo u presretanju iranskih dronova "šahed" tokom ruskih napada.

"Zato smo već poslali grupe stručnjaka u tri zemlje", dodao je Zelenski.