"Sukob" zbog rakije: Mapa napravila pometnju na Balkanu

Na mapi koja je prikazala Evropu kroz prizmu alkoholnih pića koja se piju u njenim državama, izostavljena je rakija, što je pokrenulo lavinu komentara "ozlojeđenih" Balkanaca.

Na popularnom sajtu Vorld GeoDemo, čiji moto su, kako je navedeno "nauka i obrazovanje" i koji je "formiran u obrazovne svrhe i namijenjen svim uzrasnim grupama", osvanula je nova mapa Evrope.

Na njoj su posebnim bojama prikazane države Evrope sa ciljem da se pokaže šta se u svakoj od njih najviše pije, kada je riječ o alkoholnim pićima.

Tako je veći dio Sjeverne Evrope prikazan sivom - koja je postala simbol piva.

Veći dio Rusije, ali ne samo nje, već i Češke, pa i Mađarske, prikazan je lila bojom koja u ovom slučaju označava ljubitelje vodke.

Vinopije su predstavljene ljubičastom i prema ovoj mapi, njih je najviše - zauzeli su veći dio Balkana.

Po običaju, mapa je brzo postala viralna i izazvala je brojne komentare.

"U Srbiji se pije srpska šljivovica 99 odsto P.S. Pivo i vino, takođe", napisao je jedan Srbin iz Kragujevca.

Oglasio se i Hrvat: "Hrvatska: vino, piva, rakija....".

Koliko je Balkance "uvrijedilo" što na mapi nema rakije, najbolje pokazao primjer jednog muškaraca koji je napravio svoju verziju ove mape.

Čovek je preko cijelog Balkana nalepio natpisi rakija - i to verzalom.

Drugi veliki "problem" nastao je zbog viška vodke i manjka piva.

"Slovačka van domašaja piva? Jako sam uvređena", glasio je još jedan komentar.

"Pivo je dio mediteranske kuhinje. Egipćani su pili pivo dok su gradili piramide", našalio se jedan korisnik Fejsbuka.

Za razliku od njega, Mađaru nije bilo do šale: "U Mađarskoj: Vino, pivo i palinka, a ne vodka...".

Inače, palinka je mađarski pandan srpskoj šljivovici - mada može da se pravi i od kajsija, krušaka, jabuka, pa čak i od trešanja.

"Gluposti! Finac sam ovde, pijem pivo i vino nedjeljno, ali vodku samo jednom godišnje", naveo je neko iz Finske, dok su se Škoti s pravom zapitali "Gdje je ovde viski".

"Kao Nijemac možeš da napiješ Rusa pivom i da pijan padne ispod stola - ali definitivno ne bi trebalo da se svađaš sa Rusom zbog vodke", upozorio je neko.

Na kraju, raspravu je okončala gospođa komentarom: "U svakom slučaju, etanol je otrov. Za svakoga i svuda", prenosi B92.