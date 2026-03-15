Danas učinite dobro djelo: Slavimo velikog mučenika

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog sveštenomučenika Teodota, koji je bio episkop kirinijski na Kipru. U njegovu čast, danas treba učiniti dobro djelo.

Zbog svoje mudrosti i dobrodetelji izabran je za episkopa i upravljao je crkvom s ljubavlju i revnošću. Ali kada nasta gonjenje na hrišćane u vrijeme cara Likinija, Teodot je izveden na sud i stavljen na muke.

Kada ga mučitelj Savin savjetovaše da se odrekne Hrista i pokloni idolima neznabožačkim, odvrati mu Teodot:

"Kad bi ti znao dobrotu Boga mojega, na koga se ja nadam, da će me zbog ovih kratkovremenih muka udostojiti vječnoga života i ti bi poželio da za njega postradaš ovako kao ja."

Svijet Pronađeno tijelo u kanti za smeće, policija sumnja na bizaran zločin

Udarali su mu klince u tijelo, a on se molio Bogu s blagodarnošću; pa misleći da mu je kraj blizu, savetovaše i poučavaše hrišćane koji behu oko njega. Ipak u to vrijeme objavi car Konstantin slobodu hrišćanima i naredi da se puste svi koji su pod sudom radi Hrista.

Tada je i ovaj svetitelj bio oslobođen, povrati se onako izmučen na svoj položaj u Kiriniju, i poživi još dvije godine. Skončao je 302. godine.

Ukoliko vas muče brige i razni problemi, danas obavezno uradite neko dobro djelo, potrudite se da pomognete drugima u sjećanje i po ugledu na velikog sveca kojem je taj dan posvećen. Vidjećete da ćete se odmah osjećati bolje, prenosi Informer.