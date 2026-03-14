Kome je život postao muka, moli se ovom svecu: Važno je da uradite jednu stvar odmah ujutru

U crkvenom kalendaru postoje dani koji ne prolaze neprimjetno. Nisu obilježeni velikim slavljima ni raskošnim običajima, ali u narodu imaju težinu koja se prenosi generacijama. Jedan takav praznik dolazi sutra, a stari vjeruju da tog jutra postoji jedna stvar koju nikako ne treba preskočiti.

Srpska pravoslavna crkva 15. marta po gregorijanskom kalendaru obilježava dan Svetog sveštenomučenika Teodota, episkopa kirinijskog na Kipru. Njegovo ime u crkvenoj istoriji vezuje se za vrijeme velikih progona hrišćana, ali i za vjeru koja je, prema predanju, bila jača od svake kazne i svakog straha.

Teodot je bio poznat po mudrosti i dobroti, zbog čega je i izabran za episkopa. Međutim, njegovo služenje poklopilo se sa vremenom kada su hrišćani trpjeli progon za vrijeme cara Likinija. Zbog svoje vjere izveden je pred sud i izložen mučenju.

Kada mu je mučitelj Savin savjetovao da se odrekne Hrista i pokloni neznabožačkim idolima, Teodot mu je, prema predanju, odgovorio riječima koje su ostale zapisane u hrišćanskoj tradiciji.

Kad bi ti znao dobrotu Boga mojega, na koga se ja nadam, da će me zbog ovih kratkovremenih muka udostojiti vječnoga života, i ti bi poželio da za njega postradaš ovako kao ja.

Te riječi su razbjesnele njegove mučitelje, pa su mu, kako bilježe zapisi, zabijali klince u tijelo dok se on molio Bogu. Sudbina se promijenila tek kada je car Konstantin objavio slobodu hrišćanima i naredio da svi koji su osuđeni zbog vjere budu pušteni.

Tada je oslobođen i Teodot. Vratio se svom episkopskom služenju i, prema predanju, živeo još dve godine nakon toga, prenosi Ona.