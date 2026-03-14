Vraća se voljeni oglasnik PIK nakon sunovrata

Autor:

ATV

14.03.2026

20:02

Omiljena platforma za onlajn trgovinu u Bosni i Hercegovini (BiH) vraća se svojim korijenima. OLX.ba ponovo postaje PIK.ba, piše Blumberg Adrija.

Sve funkcionalnosti, sigurnost i način rada platforme ostaju nepromijenjeni, tvrdi pomenuti portal.

Kako se navodi, domaći vlasnici i prvobitni osnivači ponovo imaju većinski udio u kompaniji, a konkretnije vidljivije promjene brendinga se očekuju tek krajem ove godine.

Sunovrat posjete

Platforma je u posljednje vrijeme izgubila primat u posjeti, ako je suditi po mjerenjima "dotmetriksa".

Pik, ili još uvijek OLX, prestigao je jedan njuz portal u svim segmentima.

Već u prvih 10 dana ovog mjeseca taj njuz portal imao je čak šest puta više otvaranja stranica - 25 miliona naspram 4 miliona.

Čak 170 hiljada više ljudi iz BiH u istom periodu je posjetilo taj portal u odnosu na OLX, a ti ljudi su napravili 3 puta više sesija nego što su to uradili posjetioci voljene stranice za oglašavanje prodaje i kupovine (6 naspram 2 miliona).

Uveli naplate, a došle i prevare

Od promjene vlasnika i potpunog redizajna PIK je postepeno uvodio naplate oglašavanja za gotovo sve kategorije.

Korisnici koji su objavljivali svoje oglase morali bi najprije da izvrše uplate, ukoliko bi željeli da njihov oglas bude što bolje plasiran na platformi, što se značajno razlikuje od početaka ovog oglasnika kada je većina objava bila besplatna.

Osim toga, u posljednje vrijeme platformu su prevaranti koristili i neki prevaranti na šta je upozoravala i policija o čemu je ATV već pisao.

Vjerovatno je sve to dovelo do ove promjene koju najavljuje "Blumberg".

