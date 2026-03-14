Logo
Large banner

Spremite se za vremenski preokret: Stižu kiša i snijeg

Autor:

ATV

14.03.2026

13:42

Komentari:

0
Вријеме
Foto: ATV

Hladnije vrijeme praćeno kišom i snijegom na planinama očekuje se u narednim danima u Republici Srpskoj, pokazuje prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Nedjelja, 15. mart

U nedjelju ujutro uglavnom vedro i svježe, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost.

"U nastavku dana pretežno sunčano i iznadprosječno toplo, dok se od podneva u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu očekuje umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje s prolaznom kišom i pljuskom. Uveče vedro. Vjetar slab do umjeren promjenljiv ili južnih smjerova. Od sredine dana na sjeveru vjetar u skretanju na istočne smjerove, umjeren, na udare i jak", navode oni dodajući da će minimalna temperatura biti od minus jedan do pet u nižim i od minus tri u višim predjelima.

"Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 20, u višim predjelima od 12 stepeni", kažu meteorolozi.

Ponedjeljak, 16. mart

U ponedjeljak tokom prvog dijela dana sunčano, na zapadu uz prolaznu oblačnost.

"Od podneva jače naoblačenje od juga i zapada, koje će se do kraja dana premještati ka svim krajevima, ponegdje usloviti kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od dva do šest, u višim predjelima od minus dva. Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 20, u višim predjelima od 10 stepeni", navode iz RHMZ.

Utorak, 17. mart

Hladnije i oblačno vrijeme s padavinama, ponegdje i obilnijim očekuje se u utorak, prenose Nezavisne.

"Padaće kiša, lokalno i jača, koja će u brdsko-planinskim predjelima preći u susnježicu ili snijeg. Maksimalna temperatura vazduha od osam do 14, na jugu do 17, u višim predjelima od pet. Minimalna temperatura vazduha biće uveče od jedan do šest, u višim predjelima na zapadu od minus dva", stoji u prognozi.

Srijeda, 18. mart

Oblačno vrijeme uz slabe padavine očekuje se i u srijedu.

"Padaće slaba kiša u nižim, dok se u brdsko-planinskim predjelima očekuje susnježica i slab snijeg. Minimalna temperatura vazduha od nula do šest, u višim predjelima od minus tri. Maksimalna temperatura vazduha od osam do 15, na jugu do 18, u višim predjelima od šest stepeni", navode oni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

