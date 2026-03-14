Srpska bogatija za 22 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, po 11 djevojčica i dječaka, rečeno je u porodilištima.

U Prijedoru je rođeno pet beba, u Gradišci i Banjaluci po četiri, Trebinju tri, Zvorniku dvije, a u Doboju, Bijeljini, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna beba.

Tri djevojčice i dva dječaka rođena su u Prijedoru, u Gradišci i Banjaluci po dvije djevojčice i dva dječaka, u Trebinju jedna djevojčica i dva dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice, u Nevesinju jedna djevojčica, a u Doboju, Bijeljini i Istočnom Sarajevu po jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištu u Foči.