Odlazak na pumpu prazni novčanik: Koliko građani plaćaju gorivo?

Vozači u Republici Srpskoj ponovo su se suočili sa naglim skokom cijena goriva. Na pojedinim benzinskim pumpama u Banjaluci litar dizela već je 3,10 KM.

Iako je gorivo u nekim evropskim zemljama i dalje skuplje nego kod nas, sve manja razlika u cijenama otvara pitanje kako je moguće da je litar dizela kod nas gotovo na nivou država koje imaju višestruko veće plate.Prije izbijanja sukoba na Bliskom istoku litar dizela na pumpama u Srpskoj u prosjeku je koštao oko 2,30 KM, što znači da je u kratkom periodu poskupio za oko 70 do 80 feninga.

Rast cijena goriva zabilježen je i u brojnim evropskim zemljama.

U Švajcarskoj, jednoj od najbogatijih država Evrope, cijena dizela trenutno se kreće između 1,88 i 1,98 švajcarskih franaka po litru, odnosno oko 3,8 do 4 KM. Na autoputevima gorivo je još skuplje i prelazi dva franka, što je oko 4,5 KM. U toj zemlji dizel je u posljednje dvije sedmice poskupio za gotovo pola franka.

Svijet Tramp: Iran je potpuno poražen

Slična situacija je i u Švedskoj. Dizel trenutno košta skoro 22 krune, odnosno oko 4 KM po litru, dok je benzin oko 18 kruna ili oko tri marke. Prije najnovijih poskupljenja dizel je bio oko 18 kruna, a benzin oko 16 kruna.

U Francuskoj je takođe došlo do značajnog rasta cijena. Prije dešavanja na Bliskom istoku litar dizela koštao je između 1,6 i 1,7 evra (oko 3,13 do 3,33 KM), dok je sada dostigao oko dva evra (oko 3,9 KM).

U zemljama regiona cijene su trenutno nešto niže nego u zapadnoj Evropi, ali su i one porasle u odnosu na raniji period.

U Hrvatskoj se cijene goriva mijenjaju svakih 14 dana, a Vlada je odlučila da ograniči maksimalne cijene zbog globalnih kretanja na tržištu. Ograničenje se odnosi na benzin, dizel, plavi dizel i UNP, dok premium goriva nisu obuhvaćena tom mjerom. Tako se cijena benzina Eurosuper 95 kreće između 1,50 i 1,66 evra (oko 2,93 do 3,25 KM), dok je dizel između 1,55 i 1,89 evra po litru (oko 3,03 do 3,70 KM).

U Srbiji je dizel oko 1,73 evra (oko 3,38 KM), a benzin oko 1,57 evra po litru (oko 3,07 KM). U Crnoj Gori dizel trenutno košta oko 1,50 evra (oko 2,93 KM), dok je benzin oko 1,47 evra (oko 2,87 KM). U Sloveniji je dizel oko 1,53 evra po litru (oko 2,98 KM), a benzin oko 1,47 evra (oko 2,8 KM).

Iako su cijene goriva u razvijenijim evropskim državama i dalje nešto više, razlika je sve manja. Jer, dovoljno je samo pročitati podatak kolika je prosječna plata u ovim zemljama, a kolika kod nas, piše Srpskainfo.