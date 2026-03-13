Logo
Large banner

Loto rezultati 21. kola: Ovo su izvučeni brojevi

Autor:

ATV

13.03.2026

20:12

Komentari:

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Foto: ATV

U 21 prvom kolu igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije, izvučeni su brojevi 34, 28, 33, 35, 24, 13 i 16.

U ovom kolu nije izvučena sedmica, ali je bilo 8 šestica po 12 hiljada maraka.

Inače, Loto sedmica u 21. kolu bila je vrijedna devet miliona i 50 hiljada konvertibilnih maraka.

Dva igrača imala su priliku da dobiju pomenute miliona. Njima su falili brojevi 6 i 38, ali nijedan od njih nije izašao iz bubnja. Umjesto toga, izbačen je broj 16.

Loto plus

Loto plus bio je vrijedan 3.900.000 KM, a ni u ovoj igri nije izvučen glavni dobitak.

Dobitna kombinacija glasila je - 9, 10, 34, 37, 27, 30 i 29.

Premija za Loto plus, kao i za Loto 7/39 raste u narednom kolu, pa će igrači priliku za milione imati već u utorak.

Džoker u 21. kolu bio je vrijedan 200.000 KM.

Međutim, ni u trećoj igri ovog kola nije bilo glavnog dobitka.

Džoker broj koji je bubanj izbacio glasio je - 223912.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Loto

loto rezultati

Loto brojevi

Loto rezultati danas

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хапшења и забране: Нема краја мукама возачима из БиХ

Društvo

Hapšenja i zabrane: Nema kraja mukama vozačima iz BiH

2 h

0
Влада Републике Српске

Društvo

Otvorene prijave za banjsku rehabilitaciju: Oglasilo se Ministarstvo

4 h

0
Пумпаши у Српској папрено кажњени: Десетине њих нису поштовали ограничење маржи

Društvo

Pumpaši u Srpskoj papreno kažnjeni: Desetine njih nisu poštovali ograničenje marži

4 h

0
Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

Društvo

Nova odluka Fonda PIO: Koliko će iznositi bod za obračun penzije

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

15

Vens: Tramp želi okončanje sukoba i obnavljanje trgovine

21

08

Potpuna obustava saobraćaja: Teška nesreća u BiH, na terenu i vatrogasci

21

06

Sutra slavimo Prepodobnomučenicu Edvokiju: Ovu molitvu svaki vjernik treba da izgovori

21

00

Nemoj u glavu: Žena motkom istjerala muža iz kafane

20

55

Ovo su znakovi da ne pijete dovoljno vode

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner