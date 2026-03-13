Loto rezultati 21. kola: Ovo su izvučeni brojevi

Autor:ATV
13.03.2026
20:12
Komentari:0
U 21 prvom kolu igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije, izvučeni su brojevi 34, 28, 33, 35, 24, 13 i 16.
U ovom kolu nije izvučena sedmica, ali je bilo 8 šestica po 12 hiljada maraka.
Inače, Loto sedmica u 21. kolu bila je vrijedna devet miliona i 50 hiljada konvertibilnih maraka.
Dva igrača imala su priliku da dobiju pomenute miliona. Njima su falili brojevi 6 i 38, ali nijedan od njih nije izašao iz bubnja. Umjesto toga, izbačen je broj 16.
Loto plus bio je vrijedan 3.900.000 KM, a ni u ovoj igri nije izvučen glavni dobitak.
Dobitna kombinacija glasila je - 9, 10, 34, 37, 27, 30 i 29.
Premija za Loto plus, kao i za Loto 7/39 raste u narednom kolu, pa će igrači priliku za milione imati već u utorak.
Međutim, ni u trećoj igri ovog kola nije bilo glavnog dobitka.
Džoker broj koji je bubanj izbacio glasio je - 223912.
