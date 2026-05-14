Za vakcinu protiv hantavirusa potrebne su godine istraživanja?

ATV
14.05.2026 15:22

Вакцина вакцинација
Foto: pexels/Artem Podrez

Vakcina protiv epidemije hantavirusa koja se dogodila na kruzeru može se napraviti, ali i da se ispune svi standardi i izvrše sva potrebna testiranja, to bi moglo potrajati nekoliko godina, rekao je za ruske medije Genadij Oniščenko, epidemiolog Ruske akademije nauka i zamjenik predsednika Ruske akademije obrazovanja.

„Spremni smo da proizvedemo vakcinu. I to nije toliko naučni izazov koliko tehnološki. Može se napraviti na isti način kao što smo uradili sa virusom korona. Ali, naravno, ako pratimo sve standarde registracije lijekova – pretklinička ispitivanja, zatim tri faze kliničkih ispitivanja – sam proces registracije će trajati nekoliko godina“, objasnio je Oniščenko.

On je napomenuo da ostaje pitanje protiv kog soja hantavirusa se treba vakcinisati — ima ih preko 40 — ali nema potrebe da se prave lijekovi protiv svih njih odjednom. Takođe je važno razumijeti koga tačno treba vakcinisati, zaključio je epidemiolog.

(sputnik srbija)

