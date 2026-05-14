Putin: Moskva će formirati tehnološke saveze sa drugim zemljama

Rusija će proširiti obostrano korisne tehnološke saveze sa drugim zemljama, nastavljajući putem tehnoloških inovacija i stvaranja sopstvenih rješenja, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Namjeravamo da stvaramo i proširujemo obostrano korisne saveze sa drugim državama i da podržavamo inicijative stranih partnera koji koriste ruske mašine, opremu i tehnološke platforme", rekao je Putin na kongresu Ruskog saveza mašinaca.

On je dodao da je Rusija izabrala da ne kopira tuđa tehnološka rješenja, već da stvara i razvija sopstvene sisteme, prenosi Sputnjik.