Putin: Moskva će formirati tehnološke saveze sa drugim zemljama

Rusija će proširiti obostrano korisne tehnološke saveze sa drugim zemljama, nastavljajući putem tehnoloških inovacija i stvaranja sopstvenih rješenja, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
"Namjeravamo da stvaramo i proširujemo obostrano korisne saveze sa drugim državama i da podržavamo inicijative stranih partnera koji koriste ruske mašine, opremu i tehnološke platforme", rekao je Putin na kongresu Ruskog saveza mašinaca.
On je dodao da je Rusija izabrala da ne kopira tuđa tehnološka rješenja, već da stvara i razvija sopstvene sisteme, prenosi Sputnjik.
