Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Obrenovcu: Upao u dvorište i Mišelu presudio mačetom

Samo nekoliko sati nakon ubistva Mišela G. (29) u Obrenovcu, policija je uhapsila A. D. (24), koji se sumnjiči da ga je napao mačetom u dvorištu porodične kuće.

Prema prvim informacijama iz istrage, žrtva je bila u kućnom pritvoru sa elektronskim nadzorom.

Samo nekoliko sati nakon stravičnog napada mačetom u Obrenovcu, brzim i koordinisanim radom policije, A. D. (24), koji se sumnjiči za ubistvo Mišela G. (29) lišen je slobode.

Akcijom, koja je trajala tokom noći, rukovodio je načelnik PS Obrenovac.

Nakon što je sinoć u Ulici Ljube Nenadovića pronađen teško povređeni Mišel G., koji je ubrzo podlegao povredama, policija je odmah pokrenula opsežnu akciju "Vihor". Zahvaljujući operativnim podacima i brzoj reakciji na terenu, inspektori su uspjeli da identifikuju i lociraju osumnjičenog u rekordnom roku.

Srbija Vlastimir pobjegao iz bolnice u Nišu: Evo gde mu se gubi svaki trag

Načelnik PS Obrenovac koji je od samog početka bio na mestu zločina, lično je koordinisao potragu. Slučaj je efikasno riješen za svega par sati, čime je spriječeno bjekstvo napadača koji se skrivao nakon krvavog pira.

Istraga ukazuje na detalje koji upućuju na to da je napad mogao biti unapred planiran. Naime, Mišel G. se u trenutku ubistva nalazio na izdržavanju kazne kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom.

"Napadači su tačno znali gdje se on nalazi i da mu je kretanje ograničeno. On nije mogao da napusti dvorište, a da ne aktivira alarm na nanogvici. To su iskoristili da mu postave surovu sačekušu tamo gde se osjećao najsigurnije", navodi izvor blizak istrazi.

Utisci komšija

Podsjetimo, komšije porodice ubijenog Mišela G. (29) iz Obrenovca kažu da su ostali u šoku nakon zločina koji se sinoć dogodio, kako kažu, praktično na pragu žrtvine porodične kuće.

"Svi smo van sebe, niko ne može da vjeruje da se ovako nešto dogodilo. Ubili su ga maltene ispred vrata kuće", pričaju za Kurir potresene komšije.

Prema njihovim riječima, Mišel G. je kobne noći izašao iz dijela porodične kuće u kojoj je boravio,dok mu je otac u tom trenutku bio u spavaćoj sobi i nije ni slutio šta se dešava u dvorištu.

Kako navode, zbog nanogice i mere kućnog pritvora, mladić se nije udaljavao od kuće, već je izašao samo do pomoćnog dijela objekta u svom dvorištu.

"Nije on nigde mogao da ode, stalno je bio tu oko kuće. Samo je izašao napolje da pređe dva koraka do tog dijela kuće i tada su upali napadači. Djeluje kao da su tačno znali kada će izaći", kazao je jedan od komšija za Kurir.

Stanari ovog dijela Obrenovca veruju da su napadači došli sa jasnom namjerom da ga ubiju i da je zločin unapred isplaniran.

"Upali su pravo u dvorište. To je najstrašnije od svega, što se sve desilo tu, pred kućom, u kojoj mu je porodica bila", navodi sagovornik.

(Kurir)