Vlastimir pobjegao iz bolnice u Nišu: Evo gde mu se gubi svaki trag

14.05.2026 14:07

Болница, монитор
U Nišu je na društvenim mrežama objavljena potraga za dekom Vlastimirom Krstićem (87) koji je nestao nakon što se jutros samovoljno udaljio iz bolnice.

"Jutros je pobjegao pacijent iz bolnice u Nišu, zadnji put viđen oko 8 časova na kapiji Kliničkog centra. Deka se zove Vlastimir. Nema ga nigdje i svi ga tražimo. Na sebi ima braon pantalone i košulju tamne boje. Sed je sa bijelom kosom, starosti 87 godina. Ima blagu demenciju. Ako ga je neko vidio, neka nas obavijesti, a mi smo obavijestili policiju. Može na broj 0616370667", napisala je ne Fejsbuku njegova unuka Daliborka Tasković koja je za Blic potvrdile sve navode.

Oglasila se unuka

Daliborka je ispričala da je djed Vlastimir jutros izašao iz Kliničkog centra između 7-30 i 8 časova i više od njega nema ni traga ni glasa.

"Nije došao kući a ima blagu demenciju i sad on ne zna gde ide i niko ne može da ga nađe. On je noćas pred zoru dobio neke bolove u stomaku. Pozvali smo Hitnu pomoć koja ga je odvela do Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, samo do dnevne bolnice da uradi pregled i danas da ga puste kući. Međutim on je pobjegao jutros u 7 časova kada se mijenjala smena", ispričala je unuka Daliborka za Blic.

Prema njenim riječima, Vlastimir je izašao na glavnu kapiju u Zetskoj ulici. Na sebi ima košulju i pantalone braon boje.

"Ima snimak kako izlazi na kapiju glavnog izlaza u Kliničkom centru i od tada ga više nema. Deka se zove Vlastimir, a zovu ga Vlasta. Mi živimo u Suvom Dolu, ako ga neko vidi može da obavesti policiju ili mene. Kažu da je Klinički centar prijavio policiji. On kod sebe nema ništa, ni ličnu kartu, niti bilo koji dokument. Gubi pamćenje tako da on ne zna sam da se vrati kući u Suvi Do. Ovako vitalan, hoda, ali gubi pamćenje. Nekada zna kako se zove, nekada ne zna ni to", ispričala je zabrinuta unuka Daliborka Tasković.

