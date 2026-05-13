Najveće srpske svetinje sa Svete Gore stigle u Beograd

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije dočekao je na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu najvažnije srpske svetinje iz Carske lavre manastira Hilandara na Svetoj Gori, koje su vezane za život prvog srpskog arhiepiskopa Svetog Save.

Hilandarske svetinje, koje su stigle u Srbiju povodom izložbe posvećene 850 godina od rođenja Svetog Save, dočekane su uz crkvene i državne počasti, prenio je RTS.

Srpske svetinje sa Svete Gore

Izložba će biti upriličena u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula, a njeno svečano otvaranje biće sutra uveče.

Među svetinjama koje su stigle u Beograd iz Hilandara je najstarija ikona u riznici Hilandara, ikona Bogorodice Odigitrije iz 12. vijeka, pred kojom je preminuo Stefan Nemanja, rodonačelnik srpske vladarske dinastije Nemanjić i otac Svetog Save, kao i Karejski tipik /prepis iz prve četvrtine 13. vijeka/ koji je napisao Sveti Sava.

Tu su i replika Hilandarskog igumanskog štapa, koji je Sveti Sava dobio od vizantijskog cara Aleksija Trećeg Anđela prilikom posjete Carigradu 1199. godine, kao simbol potvrde da bratstvo tada novoosnovanog srpskog manastira ima pravo da samostalno postavlja starješine manastira.

Tu je i ikona Bogorodice Mlekopitateljnice, koju je Sveti Sava dobio u manastiru Svetog Save Osvećenog u Jerusalimu, čuvena ikonu Svetog Save i Svetog Simeona iz 15. vijeka, replika ikone Bogorodice Trojeručice i replika Paterice /štapa/ Svetog Save Osvećenog, koji je Sveti Sava dobio tokom svog prvog pokloničkog putovanja u Svetu zemlju 1229. godine, kao i ikona Hrista Pantokratora, koja se smatra jednom od najljepših ikona Hrista.

Izložbu organizuju SANU i Muzej Srpske pravoslavne crkve.