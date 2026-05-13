U Beograd stižu najveće srpske svetinje sa Svete Gore

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije i najviši predstavnici Srbije danas će uz crkvene i državne počasti na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu dočekati najveće srpske svetinje sa Svete Gore.
Najznačajnije srpske svetinje iz Carske lavre manastira Hilandar na Svetoj Gori Atonskoj, koje su vezane za život prvog srpskog arhiepiskopa u Beograd dolaze povodom izložbe posvećene 850 godina od rođenja Svetog Save koju Muzej Srpske pravoslavne crkve organizuje u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula.
To će biti potpuno jedinstvena i neponovljiva prilika da, osim drugih dragocjenih umjetničkih djela vezanih za ličnost i život Svetog Save, vjerni narod vidi i pokloni se hilandarskim svetinjama - mozaičnoj ikoni Bogorodice Odigitrije, ikoni Bogorodice Mlekopitateljnice i po mnogima najljepšoj ikoni Hrista Pantokratora.
Na poklon vjernim u srpsku prijestonicu dolaze i čuvena ikona Svetog Save i Svetog Simeona, replika Hilandarskog igumanskog štapa, replika i Paterice Svetog Save Osvećenog, Karejski tipik, kao i replika Ikone Bogorodice Trojeručice.
U okviru obilježavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića - Svetog Save, prvog arhiepiskopa samostalne Srpske crkve i velikog prosvetitelja srpskog naroda, Galerija SANU i Muzej Srpske pravoslavne crkve priređuju izložbu "Sveti Sava", koja će moći da se pogleda od 15. maja do 19. jula u Galeriji SANU.
Autori izložbe su vikarni episkop moravički Tihon, dopisni član SANU Igor Borozan i Miljana Matić.
