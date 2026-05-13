Logo
Large banner

U Beograd stižu najveće srpske svetinje sa Svete Gore

Autor:

ATV
13.05.2026 09:11

Komentari:

0
Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.
Foto: ATV

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije i najviši predstavnici Srbije danas će uz crkvene i državne počasti na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu dočekati najveće srpske svetinje sa Svete Gore.

Najznačajnije srpske svetinje iz Carske lavre manastira Hilandar na Svetoj Gori Atonskoj, koje su vezane za život prvog srpskog arhiepiskopa u Beograd dolaze povodom izložbe posvećene 850 godina od rođenja Svetog Save koju Muzej Srpske pravoslavne crkve organizuje u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula.

Тамјан свештеник кадионица

Savjeti

Evo zašto u svakom domu treba zapaliti malo tamjana: Ima čudesna dejstva

To će biti potpuno jedinstvena i neponovljiva prilika da, osim drugih dragocjenih umjetničkih djela vezanih za ličnost i život Svetog Save, vjerni narod vidi i pokloni se hilandarskim svetinjama - mozaičnoj ikoni Bogorodice Odigitrije, ikoni Bogorodice Mlekopitateljnice i po mnogima najljepšoj ikoni Hrista Pantokratora.

Na poklon vjernim u srpsku prijestonicu dolaze i čuvena ikona Svetog Save i Svetog Simeona, replika Hilandarskog igumanskog štapa, replika i Paterice Svetog Save Osvećenog, Karejski tipik, kao i replika Ikone Bogorodice Trojeručice.

Доналд Трамп си ђинпинг

Svijet

Tramp u gostima kod Sija nakon devet godina

U okviru obilježavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića - Svetog Save, prvog arhiepiskopa samostalne Srpske crkve i velikog prosvetitelja srpskog naroda, Galerija SANU i Muzej Srpske pravoslavne crkve priređuju izložbu "Sveti Sava", koja će moći da se pogleda od 15. maja do 19. jula u Galeriji SANU.

Autori izložbe su vikarni episkop moravički Tihon, dopisni član SANU Igor Borozan i Miljana Matić.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pravoslavlje

SPC

Sveta Gora

Beograd

vjera

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мушкарац држи нож

Region

Krvava noć u Budvi: Posvađali se, pa izbo muškarca

2 h

0
Развод

Ljubav i seks

Ova tri horoskopska najteže opstaju u braku

2 h

0
Вода

Banja Luka

Suve slavine: Evo gdje danas neće biti vode u Banjaluci

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Zbog pedofilije uhapšena dvojica muškaraca u Crnoj Gori

2 h

0

Više iz rubrike

Храм Светог Саве на Врачару

Srbija

Počinje redovno zasjedanje Sabora SPC

3 h

0
Полиција Србија

Srbija

Užas: Muškarac se polio benzinom u automobilu i zapalio

19 h

0
Ужас у Земуну: Изашао да запали цигару, па пао са терасе

Srbija

Užas u Zemunu: Izašao da zapali cigaru, pa pao sa terase

1 d

0
Крст у Српској православној цркви.

Srbija

Sazvan Sveti arhijerejski sabor SPC za 13. i 14. maj

1 d

0

  • Najnovije

11

05

Detalji horora kod Obrenovca: Tijelo pronađeno zavijeno u ćebe

11

02

Vulić: Sve više glasova za završetak protektorata u BiH

10

57

Dodik prisustvovao Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Mrkonjićima kod Trebinja

10

54

Lavrov: Kijev namjerno gađa civile u Rusiji

10

50

Plavi Mjesec dolazi 31. maja i donosi snažan preokret za ove znakove

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner