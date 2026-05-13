Počinje redovno zasjedanje Sabora SPC

Sabornom liturgijom, sa prizivom Duha Svetog, u Spomen hramu Svetog Save na Vračaru, danas će svečano početi redovno zasjedanje Sabora SPC.
Arhijerejska liturgija će početi u 9.00 časova.
Radni dio najvišeg jerarhijskog, crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tijela SPC, pod predsjedništvom patrijarha srpskog Porfirija započeće 14. maja u kripti hrama Svetog Save na Vračaru.
Po proceduri određenoj Poslovnikom o radu, zasjedanje počinje usvajanjem dnevnog reda, a nastavlja se razmatranjem izvještaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tijela, organa i zavoda. Na kraju zasjedanja Sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost.
