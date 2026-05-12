Još uvijek traje potraga za mladićem (29) koji je na proslavi 18. rođendana skočio u Savu

12.05.2026 08:00

Нестао Јован Т.
Jovan T. (29) nestao je kada je sa jednog splava na Savi kod Umke skočio u vodu, a zatim navodno plivao neko vrijeme nakon čega mu se izgubio svaki trag.

Od trenutka kada je policiji prijavljen nestanak, riječna policija u saradnji sa roniocima iz Žandarmerije pretražuje rijeku u potrazi za Jovanom.

Mladić je kobne noći navodno bio na proslavi 18. rođendana.

Kako su tvrdile Novosti, mladić se navodno prethodno posvađao sa prijateljem nakon čega je skočio u rijeku.

"Pročulo se da je nestao i tada je nastala panika"

Kako je tvrdio jedan očevidac, navodno se cijele noći čula muzika sa splava, a gosti su dolazili i odlazili.

"U jednom trenutku se pročulo da je mladić nestao i tada je nastala panika", tvrdio je očevidac.

Prema riječima ljudi koji imaju objekte u blizini pomenutog splava na Savi, pristup mjestu gde je mladić navodno nestao praktično nije moguć osim kroz splav.

"Od oko sedam sati sve vrvi od policije i žandarmerije. Ljudi su izlazili napolje da vide šta se dešava", rekao je na dan nestanka očevidac.

Navodno, sve ih je probudila sirena policije.

"Juče smo se probudili uz sirene, a strahujemo da će se potraga završiti onim najgorim", rekao je očevidac.

“Vidio sam ga u rijeci”

Kako je prenio Telegraf, pozivajući se na nezvanična saznanja, jedan od svjedoka je potvrdio policiji da je Jovana video oko 7.30 sati kako pliva u rijeci.

"Mladić je u tom trenutku plivao, ali mu se ubrzo nakon toga izgubio svaki trag u talasima", navodno je rekao izvor blizak istrazi.

