MUP upozorava, nova prevara na "Vocapu": Ako kliknete na link, preuzeće vam naloge

11.05.2026 16:46

Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.
Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Srbije upozorilo je građane na pojavu novog modaliteta internet prevara putem platforme "Vocap".

Iz MUP-a su ukazali da građani putem "Vocapa" ili SMS poruka dobijaju link za navodnu verifikaciju, odnosno "potvrdu" naloga, a ako korisnik pristupi linku i prati navedene korake, u riziku je da mu nad nalogom bude preuzeta kontrola.

Nakon preuzimanja naloga, izvršioci sa kompromitovanog profila kontaktiraju članove porodice, prijatelje i druge kontakte oštećenog lica, lažno se predstavljajući kao vlasnici naloga, nakon čega traže hitne novčane pozajmice ili uplate, zbog ozbiljne situacije u kojoj se navodno nalaze.

Iz MUP-a posebno apeluju na građane da ne pristupaju sumnjivim linkovima dobijenim putem poruka, da ne unose verifikacione kodove i lične podatke na neprovjerenim stranicama, da uključe dvofaktorsku autentifikaciju na svojim nalozima i da, prije bilo kakve uplate, obavezno dodatno provjere identitet lica koje traži novac putem telefonskog poziva ili drugog sigurnog kanala komunikacije.

Iz MUP-a savjetuju da građani nadležnima prijave svaki slučaj kada posumnjaju na pokušaj prevare i zloupotrebe naloga.

Pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uspješno su rasvijetlili više stotina slučajeva zloupotreba "Vocap" naloga na teritoriji Srbije i identifikovali osumnjičena lica, napominju iz MUP-a.

