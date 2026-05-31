PK „Olimp“ okupio regionalni plivački krem

Andrej Knežević
31.05.2026 19:53

пливање ПК Олимп
„Banjaluka open“ miting plivačkog kluba Olimp proslavio je svoje punoljestvo, a i ove godine je okupio ono najbolje iz regiona, ali i šire.

Više od 500 takmičara iz deset zemalja pristiglo je na Gradski olimpijski bazen da pliva za medalje, a zlatne u 50 metara delfin, domogao se Miloš Milenković reprezentativac Crne Gore.

Čast Olimpa u bazenu branili su brojni plivači ovog banjalučkog kluba. Jedan od njih je i Vanja Kvočka kojem je dvodnevno takmičenje poslužilo kao idealna provjera trenutne forme pred nadolazeća iskušenja na najvećoj sceni.

Na račun organizatora i ove godine daju se čuti samo riječi hvale.

„Banjaluka open“ već godinama slavi za jedan od najboljih plivačkih mitinga u regionu, a taj se renome iznova opravdao.

U Olimpu ne kriju zadovoljstvo što su iznova na jednom mjestu okupili regionalni krem, a podrška im je stigla i od nadležnih institucija.

Na tradiciju svog plivačkog mitinga su ponosni, a u Olimpu kažu, i da im sve do sada urađeno daje motiv da svaki naredni „Banjaluka open“ bude još bolji.

