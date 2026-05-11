Majka ubijene djevojčice u Ribnikaru o Miljani KecmanoviĆ: Kad vidiš roditelje, nije ni čudo što je njihov sin.."

Majka djevojčice ubijene u OŠ "Vladislav Ribnikar", izjavila je da je i poslije tri godine bol neizlječiva i da "vrijeme nije izliječilo ništa". Govorila je i o suđenju roditeljima dječaka ubice

"Da su ti ljudi nastupili ljudski i rekli da su pogrešili, ja bih tu majku zagrlila i rekla joj da je napravila najbolje što je mogla", riječi su Ninele Radičević, majke djevojčice Ane Božović iz OŠ "Vladislav Ribnikar" koja je 3. maja 2023.godine ubijena zajedno sa još osmoro vršnjaka i radnikom obezbjeđenja.

U intervjuu za "Jutarnji list", Ninela Radičević je govorila o sjećanju na Anu, navodeći da ni nakon tri godine ne može da prihvati njen gubitak i da i dalje ima osjećaj kao da čeka da joj se kćerka vrati. Kako kaže: "Vrijeme nije izliječilo ništa".

Opisala je Anu kao veselu, energičnu i društvenu djevojčicu, punu života, koja je voljela školu, drugarice, muziku i avanture.

Govoreći o roditeljima dječaka ubice, Miljani Kecmanović i Vladimiru Kecmanoviću, istakla je da nikada nije željela da ih vidi niti im se obrati. Dodala je da oni ne priznaju krivicu niti osjećaju odgovornost.

"Jedna od majki žrtava ušla je u verbalni sukob sa majkom počinioca, koja je prijetila tužbama. Do danas mi je nevjerovatna njena oholost i uzdignuta glava kada dolazi na suđenja. Kako to objasniti? Ali kad vidite roditelje, nije ni čudo što je njihov sin izvršio to krivično djelo" rekla je Ninela za Jutarnji list.

Održano ročište Kecmanovićima

Pred Višim sudom u Beogradu danas je održano suđenje Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dječaka ubice koji je 3.maja u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i radnika obezbjeđenja.

Kecmanovićima, Vladimiru i Miljani, sudi se u ponovljenom postupku pred Višim sudom u Beogradu nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvobitnu, prvostepenu presudu, zbog "bitne povrede postupka". Tom presudom, koju je Apelacioni sud ukinuo, Miljana je bila osuđena na tri godine zatvora, dok je Vladimir dobio 14,5 godina robije.

Prvo ročište u ponovljenom postupku bilo je otvoreno za javnost, međutim, nakon toga je donijeta odluka da suđenje bude zatvoreno za javnost radi zaštite maloljetnika u ovom postupku.

Dječak ubica je ponovo svedočio protiv roditelja, a ovaj put je rekao da ostaje pri svemu što je ranije rekao.

Ipak, za razliku od prethodnog svjedočenja, ovaj put je rekao da njegovi roditelji "nisu odgovorni" za ono što je učinio 3. maja i da sada to shvata jer je, kako je rekao, sazrio i porastao.

On je govorio pred sudom da je "vrlina biti hladan i bez emocija", da je očeve pištolje tražio samo u spavaćoj sobi gdje ih je i pronašao, da je istraživao psihopate i proučavao psihopatsko ponašanje nakon što ga je otac nazvao psihopatom.

Zašto je pala presuda Kecmanovićima?

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je najveći deo presude roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", Vladimiru i Miljani Kecmanović, navodeći "bitne povrede postupka".

Potvrđen je samo jedan deo prvostepene presude, i to onaj kojim je Miljana Kecmanović bila oslobođena optužbe za držanje oružja.