Čudo na farmi u Srbiji: Krava otelila četiri teleta

Dolina Ribarske reke, u odnosu na površinu od 15 kvadratnih kilometara, ima najviše farmi u tom dijelu Srbije, za uzgoj junadi simentalske rase, i oko 2.000 grla.

Prije nekoliko dana u Velikom Šiljegovcu, na farmi Ivana Miladinovića, krava je otelila četiri teleta, što ne pamte ni najstariji mještani u ataru Ribarske reke.

Krava Jana, koja je nedavno napunila sedam godina, dobila je prinovu. Svijet su ugledala zdrava telad. Na radost familije Miladinović, krava je otelila četvorke.

"Dogodilo se čudo jer ova fama, možda i očekuje takvo čudo da se dogodi zato što su tokom cele godine na otvorenom. Hrane se miksovanom hranom 365 dana u godini", kaže Ivan Miladinović, vlasnik farme u Velikom Šiljegovcu za RTS.

"Ovo je jedan, zaista redak slučaj. Blizanačka teljenja i sa više teladi: tri-četiri, što je u tri posto slučajeva. Goveda spadaju u unipare životinje koje daju jedno tele za godinu dana", kaže Snežana Petrović, poljoprivredni inženjer, rukovodilac matične službe u Velikom Šiljegovcu.

Petočlana familija Miladinović iz Velikog Šiljegovca bavi se isključivo stočarstvom i ratarskom proizvodnjom.

Tri generacije Miladinovića obrađuju 35 hektara zemlje i imaju 40 krava muzara i junadi. Sa farme Miladinović, dnevno se isporuči oko hiljadu litara mlijeka.

"Kod njih u kući odlična je atmosfera i prijatno je uvek doći u ovaj dom, tako da nije čudno što se ovo desilo. Oni to zaslužuju", kaže Miroslav Mišić, poljoprivredni stručnjak iz Kruševca.

"Koliko se sećam, pre dvadesetak godina, na gazdinstvu Miroslava Jovanovića, sada nažalost pokojnog, bile su trojke i preživele su. A za četiri ne znam. Ovo sada kod Ivana što se desilo je zaista ekstremno retko, ne samo u Šiljegovcu već i u celoj Srbiji", navodi Slaviša Petrović, hroničar iz Velikog Šiljegovca.

Mladi stočari u Velikom Šiljegovcu planiraju da obnove zemljoradničku zadrugu "Sreten Dinić", koja je postojala sve do 2004. godine, sa tradicijom dužom od jednog vijeka.

Tada je u ataru Ribarske reke bilo više od 4.000 krava muzara i junadi.