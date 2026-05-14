Mađar ukida vojno vanredno stanje

Autor:ATV
Komentari:0
Mađarska će ukinuti vanredno stanje uvedeno u proljeće 2022. godine zbog situacije u Ukrajini, saopštio je mađarski premijer Peter Mađar.
"Danas, četiri godine kasnije, završava se vojno vanredno stanje koje je uveo Orban", naveo je Mađar na društvenim mrežama.
Društvo
Zamjena starih novčanica na ove dvije lokacije
On je dodao da se završava i period proširenih ovlaštenja parlamenta u vanrednim okolnostima, koji je prvobitno uveden tokom pandemije kovida 19.
Mađarski Parlament uveo je vanredno stanje zbog sukoba u Ukrajini 24. maja 2022. godine, prvobitno na šest mjeseci, a kasnije ga je u više navrata produžavao.
Zdravlje
Doktorica objasnila da li postoji opasnost od širenja hantavirusa na opštu populaciju
Opozicione stranke kritikovale su tu mjeru, tvrdeći da je omogućila Vladi da donosi ključne odluke bez odobrenja Parlamenta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
41 min0
Savjeti
46 min0
BiH
47 min0
Scena
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h1
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
14
22
14
21
14
16
14
07
14
03
Trenutno na programu