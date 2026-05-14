Mađar ukida vojno vanredno stanje

Mađarska će ukinuti vanredno stanje uvedeno u proljeće 2022. godine zbog situacije u Ukrajini, saopštio je mađarski premijer Peter Mađar.

"Danas, četiri godine kasnije, završava se vojno vanredno stanje koje je uveo Orban", naveo je Mađar na društvenim mrežama.

On je dodao da se završava i period proširenih ovlaštenja parlamenta u vanrednim okolnostima, koji je prvobitno uveden tokom pandemije kovida 19.

Mađarski Parlament uveo je vanredno stanje zbog sukoba u Ukrajini 24. maja 2022. godine, prvobitno na šest mjeseci, a kasnije ga je u više navrata produžavao.

Opozicione stranke kritikovale su tu mjeru, tvrdeći da je omogućila Vladi da donosi ključne odluke bez odobrenja Parlamenta.