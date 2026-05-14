Zorica Brunclik je prije Kemiša bila u braku sa poznatim muzičarem: Sada nisu u dobrim odnosima

Iako Zorica Brunclik danas uživa u harmoničnom braku sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, sa kojim dijeli luksuzan dom u Krnjači opremljen bazenom, džakuzijem i sobama za zabavu, malo ko se sjeća njenih prethodnih ljubavi. Poznato je da pjevačica iz tri braka ima četvoro djece.

Prije nego što je pronašla sreću pored Kemiša, Zorica je bila udata za njegovog kolegu, harmonikaša Ljubu Kešelja. Domaća publika ga se sigurno sjeća iz muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", gdje se prije par sezona našao u intrigantnoj ulozi tajanstvenog člana žirija.

Iz braka sa ovim muzičarem pjevačica ima ćerku Miljanu, ali nakon rastanka, nekadašnji partneri su potpuno narušili svoje odnose. Uslijedio je pravi medijski rat: pjevačica je bivšeg muža oštro kritikovala navodeći da je nemaran otac i da zapostavlja njihovu ćerku, dok je on sa druge strane tvrdio da je upravo ona ta koja se loše snalazi u ulozi majke.

O ovom zamršenom porodičnom odnosu i potpunom prekidu komunikacije sa nasljednicom, poznati harmonikaš je svojevremeno otvoreno govorio:

- Ne bih ništa da komentarišem, posebno ne Zoričine optužbe. Miljana je dolazila kod mene, a posljednji put je bila da me zove na proslavu 18. rođendana. Poslije toga mi se više nije javljala, niti dolazila. Zvao sam je bezbroj puta, tražio, ali bezuspješno. Niko se nije odazivao. Na milion načina je sprečavano da dođem do nje. Čak sam čuo kako Zorica priča da moja ćerka Mia koju sam dobio sa sadašnjom suprugom Senom Ordagić i Miljana nisu sestre. Šta više da komentarišem?! - izjavio je prije nekoliko godina poznati harmonikaš.

Podsjetimo, Zorica je već pričala koliko joj je bio težak period kada je saznala da ima problema da debelim crijevom, a sada je otkrila da je iza nje jedan stresan period ali da joj je porodica učinila da ga prođe što bezbolnije.

- Nema veće budale od mene, ali nisam se dala, ali moj Kemiš, moja djeca, su bila izbezumljena, ali ja sam to tek sada osjetila. Moram da kažem da su sva moja djeca, uzeli svoje odmore da bi bili sa mnom i najstarija ćerka, i srednja, i sin, i najmlađa i moj Miroljub, svi su bili uz mene. Bilo mi je dirljivo, moram da kažem ja sam uvijek bila mama, a sada su oni meni bili mama koliko su brinuli o meni - rekla je Zorica u "Premijeri" i tako otkrila nove detalje kako je tekla njena borba za zdravlje.

Ona je sada prvi put ispričala da je situacija bila jako ozbiljna i zabrinjavajuća do te mjere da je mislila da joj se bliži kraj.

- Nema ko od kolega, prijatelja nije pisao, i hvala im na tome, bilo je to da sam pobjegla grobaru sa lopate, i hvala Bogu na tome. Moj Miroljub je svaki dan bio sa mnom i u bolnici, on je plakao sa mnom, bio uz mene, muške suze su najteže, ali zajedno smo pobijedili - rekla je Zorica.

