Ubici bračnog para prijetila doživotna robija, a evo koliku kaznu je dobio: Šok u Arilju

Autor:

ATV
14.05.2026 14:22

Komentari:

1
Branko Pušica osuđen je danas pred Višim sudom u Užicu na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina zbog ubistva Predraga i Ivane Novaković, koje se dogodilo 31. decembra 2024. u jednom kafiću u Arilju.

- Pušica je prvobitno bio osuđen na 18 godina zatvora, ali je ta presuda ukinuta, nakon čega je postupak ponovljen. U novoj odluci sud je sada kaznu povećao na 20 godina zatvora, iako mu je i dalje pretila mogućnost izricanja doživotne robije - kaže izvor Kurira.

Kako saznaje Kurir, sudsko veće je u ponovljenom postupku zauzelo drugačiji stav kada je reč o kvalifikaciji motiva zločina.

- Sud je sada utvrdio da djelo nije izvršeno iz bezobzirne osvete, kako je ranije bilo navedeno, već iz osvete. Upravo je ta pravna kvalifikacija bila jedna od ključnih tačaka u ponovljenom postupku - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Prema navodima optužnice, zločin se dogodio uoči Nove godine u jednom ugostiteljskom objektu u Arilju, kada je Pušica hicima iz vatrenog oružja usmrtio Predraga i Ivanu Novaković.

- Tokom ponovljenog suđenja analizirani su svi dokazi, iskazi svjedoka i vještačenja, nakon čega je sud donio odluku da kazna bude stroža nego u prvobitnoj presudi, ali za samo dvije godine više od prvobitne - dodaje sagovornik Kurira.

Podsjetimo, u novembru prošle godine, donijeta je šokantna presuda Branku Pušici iz Arilja, kojom je on osuđen na 17 godina za dva teška ubistva i godinu dana zatvora za nedozvoljeno držanje oružja, te mu je izrečena jedinstvena kazna od 18 godina. Apelacioni sud je tu presudu ukinuo i naložio novo suđenje, koje je danas okončano.

Dvoje maloljetne djece u sekundi je ostalo bez oba roditelja, a tužilac je u završnoj riječi na suđenju za ubistvo u Arilju naveo da je zločin izvršen iz niskih pobuda i bezobzirne osvete.

Prvostepenu presudu ukinuo je Apelacioni sud i naložio novo suđenje koje je sada zvanično i okončano.

