Iran predlaže naplatu internet kablova kroz Ormuski moreuz

Iranski politički i medijski krugovi bliski Revolucionarnoj gardi pokrenuli su novu kontroverznu inicijativu prema kojoj bi Teheran mogao početi naplaćivati prolazak podmorskih internet kablova kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih energetskih i trgovačkih koridora.

Kako prenosi Tajms Kuvajt, prijedlog je iznio iranski parlamentarac i dolazi u trenutku pojačanih regionalnih tenzija i sve agresivnijeg pristupa Irana prema kontroli strateških ruta u Persijskom zalivu.

Prema navodima medija povezanih s Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC), Iran smatra da ogromna mreža podmorskih optičkih kablova koja prolazi kroz Ormuski moreuz predstavlja "digitalno bogatstvo" od kojeg država trenutno nema gotovo nikakvu ekonomsku korist.

"Tasnim Nju Ejdžensi", koja je bliska IRGC-u, objavila je tekst pod naslovom "Tri praktična koraka za ostvarivanje prihoda od internet kablova u Ormuskom moreuzu", u kojem se predlaže uvođenje različitih naknada i licenci za međunarodne tehnološke kompanije.

Podmorski kablovi prenose trilione dolara dnevno

Iranski mediji tvrde da podmorski kablovi koji prolaze kroz Zaliv svakodnevno prenose više od 10 triliona dolara finansijskih i digitalnih transakcija između Evrope, Azije i Bliskog istoka.

Upravo zbog toga pojedini iranski zvaničnici smatraju da bi Iran trebalo da ostvaruje direktan prihod od infrastrukture koja prolazi kroz područje koje Teheran smatra dijelom svoje strateške sfere uticaja.

Prema prijedlogu koji prenose iranski mediji, strane kompanije morale bi plaćati godišnje dozvole za korištenje optičkih kablova, dok bi iranske firme dobile ekskluzivna prava na održavanje i popravku mreže u zoni Ormuskog moreuza.

Pojedini izvještaji navode i mogućnost da Iran tehnološkim gigantima poput Mete, Amazona i drugih kompanija nametne poštovanje iranskih zakona kao uslov za korištenje infrastrukture.