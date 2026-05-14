Živio sa štapićem zaglavljenim u grlu čak osam godina?

Muškarac iz kineske provincije Ljaoning živio je osam godina sa metalnim štapićem za jelo dugim 12 centimetara zabodenim u vrat, ubjeđujući sebe da je bol koji osjeća posljedica konzumiranja alkohola. Slučajno je progutao štapić 2018. godine dok je jeo u pijanom stanju, ali je tek nedavno zatražio operaciju, izvještava Unlajd .

Nakon što je progutao štapić, čovjek poznat samo po prezimenu Vang (46) otišao je na pregled gdje su mu ljekari savjetovali da se podvrgne operaciji koja bi podrazumevala rez na vratu. Plašeći se takvog zahvata, odbio je operaciju i odlučio da živi sa metalnim predmetom u grlu, pateći godinama zbog nelagodnosti i bola.

Tokom tih osam godina, prijavljivao je povremene nelagodnosti prilikom jela, ali nije imao problema sa disanjem. Ubijedio je sebe da je to normalna reakcija na konzumiranje alkohola. Medicinsku pomoć je potražio tek kada se bol znatno pojačao, a gutanje postalo izuzetno otežano.

Njegove glasne žice nisu oštećene

Ne mogući više da ignoriše bol, potražio je medicinsku pomoć u Centralnoj bolnici grada Dalijan. Srećom, hirurzi su uspješno uklonili štapić za jelo kroz njegova usta koristeći minimalno invazivnu metodu, izbjegavajući da mu posjeku vrat.

„Rekao nam je da mu se štapić zaglavio u grlu“, rekao je dr Huang Veipeng za Saut Čajna Post. „U početku sam mislio da se to nešto jednostavno dogodilo, ali on je rekao da je to bilo prije osam godina“, dodao je. Srećom, štapić nije izazvao ozbiljna oštećenja njegovih glasnih žica i očekuje se da će se potpuno oporaviti. Vang je otpušten iz bolnice samo nekoliko dana nakon operacije.

Prošle godine, još jednom Kinezu je iz creva izvađena četkica za zube poslije 52 godine.

Ovo nije jedini takav medicinski slučaj iz Kine. Prošle godine, ljekari su izvadili četkicu za zube iz crijeva 64-godišnjeg muškarca koji je otišao u bolnicu sa bolovima u stomaku. Pregledom je otkriveno da je 52-godišnji muškarac, identifikovan samo kao Jang, imao četkicu za zube dugačku 17 centimetara u svom tijelu.

Rekao je ljekarima da se sjeća da je progutao četkicu za zube kada je imao samo 12 godina, ali se previše plašio da to kaže roditeljima. Jang je vjerovao da će se četkica za zube vremenom sama rastvoriti i nastavio je da živi kao da se ništa nije dogodilo, sve dok ga decenijama kasnije bol nije natjerao da potraži pomoć.

