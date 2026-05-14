Logo
Large banner

Živio sa štapićem zaglavljenim u grlu čak osam godina?

Autor:

ATV
14.05.2026 16:37

Komentari:

0
Преглед грла
Foto: pexels/RDNE Stock project

Muškarac iz kineske provincije Ljaoning živio je osam godina sa metalnim štapićem za jelo dugim 12 centimetara zabodenim u vrat, ubjeđujući sebe da je bol koji osjeća posljedica konzumiranja alkohola. Slučajno je progutao štapić 2018. godine dok je jeo u pijanom stanju, ali je tek nedavno zatražio operaciju, izvještava Unlajd .

Nakon što je progutao štapić, čovjek poznat samo po prezimenu Vang (46) otišao je na pregled gdje su mu ljekari savjetovali da se podvrgne operaciji koja bi podrazumevala rez na vratu. Plašeći se takvog zahvata, odbio je operaciju i odlučio da živi sa metalnim predmetom u grlu, pateći godinama zbog nelagodnosti i bola.

Tokom tih osam godina, prijavljivao je povremene nelagodnosti prilikom jela, ali nije imao problema sa disanjem. Ubijedio je sebe da je to normalna reakcija na konzumiranje alkohola. Medicinsku pomoć je potražio tek kada se bol znatno pojačao, a gutanje postalo izuzetno otežano.

Njegove glasne žice nisu oštećene

Ne mogući više da ignoriše bol, potražio je medicinsku pomoć u Centralnoj bolnici grada Dalijan. Srećom, hirurzi su uspješno uklonili štapić za jelo kroz njegova usta koristeći minimalno invazivnu metodu, izbjegavajući da mu posjeku vrat.

„Rekao nam je da mu se štapić zaglavio u grlu“, rekao je dr Huang Veipeng za Saut Čajna Post. „U početku sam mislio da se to nešto jednostavno dogodilo, ali on je rekao da je to bilo prije osam godina“, dodao je. Srećom, štapić nije izazvao ozbiljna oštećenja njegovih glasnih žica i očekuje se da će se potpuno oporaviti. Vang je otpušten iz bolnice samo nekoliko dana nakon operacije.

676.webp

Scena

Zorica Brunclik otkrila kroz šta je prošla: "Ništa nisam osjećala. Ništa!"

Prošle godine, još jednom Kinezu je iz creva izvađena četkica za zube poslije 52 godine.

Ovo nije jedini takav medicinski slučaj iz Kine. Prošle godine, ljekari su izvadili četkicu za zube iz crijeva 64-godišnjeg muškarca koji je otišao u bolnicu sa bolovima u stomaku. Pregledom je otkriveno da je 52-godišnji muškarac, identifikovan samo kao Jang, imao četkicu za zube dugačku 17 centimetara u svom tijelu.

Rekao je ljekarima da se sjeća da je progutao četkicu za zube kada je imao samo 12 godina, ali se previše plašio da to kaže roditeljima. Jang je vjerovao da će se četkica za zube vremenom sama rastvoriti i nastavio je da živi kao da se ništa nije dogodilo, sve dok ga decenijama kasnije bol nije natjerao da potraži pomoć.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Operacija

Kina

bolnica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шпански владини званичници прскају путнике дезинфекционим средством прије укрцавања у авион након искрцавања са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому Тенерифе на Канарским острвима, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026.

Svijet

Španija pooštrila karantin za putnike sa kruzera: Jedan pacijent na kiseoniku, 13 u izolaciji

1 d

0
Путници се искрцавају са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, у луци Гранадиља на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026. године.

Svijet

Francuska pod nadzorom zbog hantavirusa

1 d

0
Путници се искрцавају са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, у луци Гранадиља на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026. године.

Svijet

Još jedan slučaj hantavirusa: Mladić hitno hospitalizovan

2 d

0
Роботи обављају медицинске експерименте у болницама

Nauka i tehnologija

Roboti obavljaju medicinske eksperimente u bolnicama?

2 d

0

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Počinje ciklus od tri sudbinske godine: Tri znaka ulaze u najbolji period života

5 h

0
Дјевојка се смије и држи жути балон у руци

Zanimljivosti

Istraživanje pokazalo: Šta ljude čini istinski srećnim

7 h

1
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za 14. maj: Ovnove čeka nova zarada, a Vage konačno odahnu zbog novca

10 h

0
Запослени у Мети протестују због софтвера за праћење покрета мишем

Zanimljivosti

Zaposleni u Meti protestuju zbog softvera za praćenje pokreta mišem

19 h

0

  • Najnovije

18

00

Narod priča: Porodica Kos

17

58

Pet osoba poginulo na ronjenju

17

57

Od konfrontacije do saradnje: Šta su u Pekingu dogovorili predsjednici Kine i SAD?

17

53

Bila muž i otac dvoje d‌jece, pa promijenila pol: Život Elektre Elit pun je šokantnih detalja

17

39

Darijana Filipović: Ako se nastavi nepravda prema Hrvatima, treći entitet je jedan od mogućih odgovora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner