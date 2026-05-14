Špirić: Klubovi Srba i Hrvata neće pristati da budu publika u procesu odlučivanja

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je nakon današnje sjednice da "nije moguće bez promjene Ustava i poslovnika doći do iste većine koja je u Predstavničkom domu", te poručio da Klub Srba i Klub Hrvata neće pristati da budu publika u procesu odlučivanja.

Špirić je rekao da je Klub Srba učinio sve da 31. posebna sjednica Doma naroda bude uspješna i naveo da su usvojeni zakoni koji se odnose na intelektualnu svojinu, izmjene Zakona o Oružanim snagama BiH i Zakon o saobraćaju.

- Pokazali smo spremnost da razgovaramo o onome što za nas i nije bilo sporno u ovom vremenu iza nas - naveo je Špirić.

On je naveo da ponovo postoje pokušaji da se većina iz Predstavničkog doma prenese i u Dom naroda.

- To je pokušaj da se od Kluba Srba i Kluba Hrvata napravi publika. Nije nam dozvoljeno da damo svoj doprinos, a da budemo publika, to nikada neće dočekati ovdje u Sarajevu - poručio je Špirić.

Govoreći o prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona, Špirić je rekao da su predstavnici srpskog i hrvatskog kluba tražili da ti akti idu u redovnu proceduru.

- Bili smo spremni i mislim da smo postigli dogovor na kolegijumu da zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i Krivičnom zakonu, koji prati taj zakon, ide u redovnu proceduru da bismo dali svoj doprinos, jer imamo primjedbe i na proceduru i sadržaj zakona. Nažalost, za to nema razumijevanja - naveo je Špirić.

On je dodao da, prema Ustavu i Poslovniku, bez predstavnika srpskog kluba nije moguće donositi odluke u Domu naroda, te ocijenio da se na taj način zaobilazi izborna volja građana Republike Srpske.

- Ako mi kažemo hoćemo da razgovaramo, imamo primjedbe, šta je logičnije nego da se kaže - "OK, hajde da sjednemo, da prilagodimo proceduru, da čujemo sve šta misle o zakonu" - rekao je Špirić.

Odgovarajući na pitanja novinara o Zakonu o javnim nabavkama, Špirić je rekao da SNSD insistira na tome da se kroz redovnu proceduru dođe do kvalitetnijeg teksta zakona, kao i na primjeni postojećih zakonskih rješenja.

- Zakoni su postali tema za predizborne kampanje. To neće rješavati probleme. Mora se sjesti, razgovarati. Svi moraju biti dio procesa u BiH - zaključio je Špirić.