Tajno joj uzeli automobil i vratili ga kao novog: Priča maturanata iz Mostara oduševila regiju

14.05.2026 15:22

Крај средњошколског образовања обично обиљеже сузе, загрљаји и заједничке фотографије, али матуранти IV 1 из Средње прометне школе Мостар, смјер техничар цестовног промета, својој су разредници Данијели Сабљић приредили изненађење које није свакидашње, тајно су јој обновили аутомобил.
Kraj srednjoškolskog obrazovanja obično obilježe suze, zagrljaji i zajedničke fotografije, ali maturanti IV.1a iz Srednje prometne škole Mostar, smjer tehničar cestovnog prometa, svojoj su razrednici Danijeli Sabljić priredili iznenađenje koje nije svakidašnje, tajno su joj obnovili automobil.

U dogovoru s njezinim sinom i kolegicom, učenici su “otuđili” njezinu staru “krntijicu”, automobil koji profesorica godinama koristi kako bi pomagala napuštenim i ozlijeđenim uličnim životinjama. Upravo zbog toga automobil je bio pun dlaka, dekica, transportera i tragova svakodnevne borbe za životinje koje mnogi zaobilaze.

Maturanti su odlučili da žena koja godinama nesebično brine o drugima zaslužuje nešto posebno. Automobil su potpuno očistili, uredili, obnovili, pretvorivši ga u pravo malo iznenađenje puno ljubavi i zahvalnosti.

“Ispratih još jednu generaciju, svoj IV.1a, pozitivno najluđi razred u dosadašnjem stažu. Generacija divnih mladih ljudi koji su me izuli iz cipela originalnim poklonom u koji je uložen ogroman trud, noćima su radili”, napisala je razrednica nakon iznenađenja.

Automobil su, kako kaže, “sredili kao bombonicu”, a emocije nije skrivala:

“Hvala im od srca. Ovo je iznenađenje koje nikada neću zaboraviti. Što se mene tiče, imam novi automobil.”

Posebnu simboliku cijeloj priči daje i činjenica da su upravo učenici smjera tehničar cestovnog prometa svoje znanje, trud i zajedništvo pretvorili u gestu koja je dirnula cijelu školu.

Ova nesvakidašnja priča pokazala je da škola nije samo mjesto učenja, nego mjesto gd‌je nastaju ljudi velikog srca, prijateljstva i uspomene koje traju cijeli život, prenosi Hercegovina.info

