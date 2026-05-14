Peskov: Putin uskoro u posjeti Pekingu

Kremlj će uskoro objaviti datume posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.
"U završnim fazama su pripreme posjete. Možemo reći da su tehnikalije i završni detalji već spremni i da će sastanak biti održan u veoma bliskoj budućnosti", naveo je Peskov.
Putin i kineski predsednik Si Đinping sastali su se više od 40 puta tokom njihovih predsjedničkih mandata, a posljednji sastanak održan je u Pekingu u septembru prošle godine.
Putin i Si su potpisali strateško partnerstvo bez ograničenja u februaru 2022. godine, manje od tri sedmice prije početka sukoba u Ukrajini.
(SRNA)
