Peskov: Putin uskoro u posjeti Pekingu

14.05.2026 11:56

Владимир Путин Русија
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool/AP

Kremlj će uskoro objaviti datume posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

"U završnim fazama su pripreme posjete. Možemo reći da su tehnikalije i završni detalji već spremni i da će sastanak biti održan u veoma bliskoj budućnosti", naveo je Peskov.

Putin i kineski predsednik Si Đinping sastali su se više od 40 puta tokom njihovih predsjedničkih mandata, a posljednji sastanak održan je u Pekingu u septembru prošle godine.

Putin i Si su potpisali strateško partnerstvo bez ograničenja u februaru 2022. godine, manje od tri sedmice prije početka sukoba u Ukrajini.

(SRNA)

